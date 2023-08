Migrantenboot zinkt op weg naar Italië; vier overlevenden, 41 doden

Reddingsoperatie door de Italiaanse kustwacht op zaterdag 5 augustus, ten zuiden van Lampedusa. Beeld AFP

De boot met 45 opvarenden vertrok donderdag uit Sfax, een havenstad in Tunesië die vaker dient als uitvalsbasis voor migranten en mensensmokkelaars. Onder de passagiers waren drie kinderen, zo hebben overlevenden verteld aan het Italiaanse persagentschap Ansa. De boot kapseisde en zonk enkele uren na vertrek. Over een bemanning is niets bekend.

Drie volwassenen en een minderjarige die de schipbreuk overleefden zijn opgepikt door een vrachtschip, dat het viertal daarna heeft overgedragen aan de Italiaanse kustwacht. Die heeft hen naar Lampedusa gebracht, vermoedelijk de bestemming van de boot. Het eiland, dat dichter bij Afrika ligt dan bij het Italiaanse vasteland, is de tussenstop voor duizenden vluchtelingen op weg naar een veiliger of beter bestaan in het Westen.

De vier overlevenden waren afkomstig uit Ivoorkust en Guinee, zo heeft het Rode Kruis gemeld.

Dit weekeinde gingen ook al twee migrantenbootjes verloren voor Lampedusa. Meer dan 57 opvarenden konden uit zee worden opgepikt, maar ruim dertig mensen worden nog vermist.

Dit jaar zijn al 1.800 mensen omgekomen bij pogingen om vanuit Noord-Afrika de Middellandse Zee over te steken. De laatste dagen hebben de Italiaanse kustwacht en particuliere hulporganisaties zo’n tweeduizend mensen opgepikt die zich met vaak wrakke en overvolle bootjes op zee hadden begeven.

Er gaat geen week voorbij zonder berichten over zinkende migrantenboten die vanuit Tunesië Italië proberen te bereiken. Het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat dit jaar al 93 duizend migranten in het land zijn aangekomen, tegen 45 duizend in dezelfde periode in 2022.