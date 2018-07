Migranten gaan met branders Spaanse agenten Ceuta te lijf om in EU te komen

Gewapend met onder andere zelfgemaakte branders hebben ruim zevenhonderd Afrikaanse migranten donderdag de Spaanse exclave Ceuta in Noord-Afrika bestormd om Europa binnen te komen. Het was een van de grootste en gewelddadigste aanvallen op het hekwerk dat Ceuta scheidt van Marokko.

Zo’n twintig agenten raakten gewond. Ook was de bestorming goed gecoördineerd, zodat de Spaanse politie verrast en overrompeld werd.

Volgens het Rode Kruis slaagden een kleine zeshonderd migranten erin het zes meter hoge hek, dat aan de bovenkant prikkeldraad heeft, over te klimmen. Zij renden daarna direct naar het immigratiecentrum om asiel aan te vragen, zo melden de krant El Païs en andere Spaanse media. De rest werd aangehouden door de Marokkaanse autoriteiten.

Ceuta en het honderden kilometers verderop gelegen Melilla zijn twee Spaanse exclaves tegenover Gibraltar. Migranten zien beide exclaves al jaren als toegangspoorten om de EU binnen te komen. Wie over het hek klimt, bevindt zich immers op Spaans grondgebied.

De politie zegt dat voor het eerst zoveel geweld werd gebruikt. Behalve de branders werden ook sprays en ongebluste kalk gebruikt tegen de agenten. Ook waren de migranten bewapend met kniptangen om het hek door te knippen. De gewonde agenten hadden onder andere brandwonden, ademhalingsproblemen en oog- en huidirritaties.

Zwakke plek hekwerk

‘Ongewoon gewelddadig’, noemde de politie het verzet van de migranten. Ook ruim honderd migranten moesten behandeld worden. Zij hadden verwondingen aan met name de handen vanwege het prikkeldraad.

De grote groep bestormde het hek in alle vroegte, rond zes uur in de ochtend. Zij kozen een stuk uit dat bekend staat als een van de zwakste plekken van het ruim acht kilometer lange hek. Camera’s zien personen die het hek over willen klimmen hier nauwelijks.

Nadat de groep was ontdekt, probeerde de politie tevergeefs de migranten tegen te houden. Maar na een uur moesten de agenten het onderspit delven. Het immigratiecentrum waar de migranten zich meldden, zit nu al overvol.

Begin vorig jaar lukte het een groep van 498 migranten om Ceuta binnen te komen, ook na een massale bestorming van het hek. Deze bestorming was toen de grootste in jaren. Hoewel elf agenten gewond raakten, was deze aanval niet zo gewelddadig als die van donderdag.

Eind 2016 lukte het zo’n vierhonderd migranten om over het hek te klimmen. Sinds begin dit jaar heeft Spanje zo’n 23 duizend migranten opgenomen. Het overgrote deel, iets minder dan 20 duizend, kwam via zee het land binnen om asiel aan te vragen. Dit zijn er 54 per dag.