MiG-29 is geen ‘game changer’ maar Oekraïne kan ze tegen de Russen wel goed gebruiken

MiG-29-gevechtsvliegtuigen tijdens een oefening in oktober 2022. Beeld Anadolu Agency via Getty Images

Wat is het belang van het besluit van Polen en Slowakije?

Na een jaar van eindeloze discussies over óf en hóé het Westen de Oekraïense luchtmacht te hulp moet komen, wordt eindelijk de knoop doorgehakt. Een dag nadat Polen besloot vier MiG-29’s te sturen, gevolgd mogelijk door nog tien tot twintig andere, volgde Slowakije vrijdag. ‘Beloften moeten worden waargemaakt’, twitterde de Slowaakse premier Eduard Helger na het besluit dertien MiG-29’s aan Kyiv te geven.

Beide landen hopen dat nog meer Navo-landen hun voorbeeld zullen volgen. Gevechtsvliegtuigen, veel moderner ook dan de MiG-29, hebben de lidstaten immers genoeg: van F-16’s en Eurofighters tot Mirages en Gripens. Maar omdat de VS zich vanaf het begin keerde tegen het sturen van gevechtsvliegtuigen, onder andere uit vrees voor escalatie en dat Moskou het als een provocatie zou beschouwen, kwam de luchtsteun nooit van de grond. Washington torpedeerde direct na de invasie snel een voorstel van Warschau om Poolse MiG’s aan Kyiv te geven.

In the latest development in the saga of getting Polish Air Force MiG-29 Fulcrum fighter jets to Ukraine, the Polish president has confirmed that the first four examples will be handed over to Kyiv “within the next few daysMore MiGs will be transferred to Ukraine after that. pic.twitter.com/3cWKzmaM7F — Ukrainian News24 (@UkrainianNews24) 17 maart 2023

Wat voor een vliegtuig is de MiG-29?

Het grote voordeel van het Pools/Slowaakse besluit is dat de Oekraïense luchtmacht al beschikt over deze gevechtsjager van Russische makelij. Een lange training is niet nodig. De MiG’s kunnen dus direct worden ingezet op het slagveld. De MiG-29 Fulcrum werd begin jaren tachtig door Rusland in gebruik genomen en was toen een van de modernste Russische toestellen.

Moskou zag het als de tegenhanger van de F-16. Maar dat het toestel zich niet kon meten met de F-16, werd in 1999 duidelijk. De Nederlandse F-16-vlieger Peter Tankink schoot toen tijdens de Kosovo-oorlog, vanaf zo’n twintig kilometer, met groot gemak een Servische MiG-29 neer met de trefzekere Amraam-raket. Twee andere MiG’s werden door Amerikaanse collega’s vernietigd. Het toestel werd de afgelopen jaren door de Russen ingezet in Syrië.

Wat is er nog over van de Oekraïense luchtmacht?

Voor de invasie beschikten de Oekraïners over zo’n honderd operationele vliegtuigen, waaronder zo’n veertig MiG-29’s. Na zeven maanden oorlog schatte de commandant van de Amerikaanse luchtmacht in Europa, generaal James Hecker, dat hiervan nog tachtig procent over was. Geschat wordt dat Kyiv nu nog beschikt over enkele tientallen tot zo’n vijftig MiG-29’s, Su-27’s en gevechtsbommenwerpers van het type Su-24 en Su-25.

Dat de luchtmacht nog leeft, komt doordat de Russen zich niet in het Oekraïense luchtruim durven te begeven. Omdat Moskou er niet in is geslaagd de luchtverdediging van Oekraïne te vernietigen, wagen de Russen zich niet aan grootschalige bombardementen op de luchtmachtbases. Gevolg is dat regelmatig Oekraïense toestellen in de lucht zijn om de Russen te bestoken.

‘Teamwerk van onze MiG-29-piloten’, twitterde de luchtmacht vorige week bij een filmpje van twee MiG’s die ongestoord een missie konden uitvoeren. De gevechtspiloten moeten wel oppassen dat ze niet worden neergehaald door het gevaarlijke luchtdoelsysteem S-400. Hiermee kunnen de Russen tot op vierhonderd kilometer gevechtsvliegtuigen uit de lucht schieten. Door laag te vliegen proberen de piloten de Russische batterijen te omzeilen.

Pair work of our MiG-29 pilots. pic.twitter.com/SDMoyUYbuj — Ukrainian Air Force (@KpsZSU) 11 maart 2023

Wat heeft de Oekraïense luchtmacht aan de extra MiG-29’s?

Omdat Kyiv over weinig vliegtuigen beschikt, kan nu niet genoeg luchtsteun worden geleverd aan de grondtroepen. Met de Poolse en Slowaakse MiG’s kan de luchtmacht deze bombardementen wel uitbreiden. Ook zijn er straks meer toestellen beschikbaar voor een andere belangrijke missie van de luchtmacht: het neerhalen van de Iraanse kamikazedrones en Kalibr-kruisraketten die de Russen afschieten op elektriciteitscentrales.

Met Amerikaanse hulp gebruikt de luchtmacht de MiG-29’s sinds vorig jaar ook om de Russische radarsystemen en luchtdoelsystemen te vernietigen. Oekraïne is erin geslaagd om de MiG’s uit te rusten met een belangrijke Amerikaanse antiradarraket, de HARM, die tot nu toe alleen werd gebruikt voor westerse vliegtuigen. Het Pentagon onderzoekt nu of de MiG’s ook kunnen worden voorzien van de Amraam. Russische vliegtuigen moeten dan gaan oppassen als Oekraïne beschikt over deze hightechraket, een van de succesvolste van de VS voor luchtgevechten.

Maakt het sturen van de MiG 29’s de weg vrij voor het leveren van F-16’s?

Dat zal afhangen van vooral de VS. En het Witte Huis reageerde donderdag meteen afwijzend. ‘Dit verandert niets aan onze analyse met betrekking tot de F-16’s’, aldus een woordvoerder over het Pools-Slowaakse besluit. Washington wijst erop dat het sturen van F-16’s veel te lang gaat duren omdat de Oekraïners moeten worden opgeleid. De F-16 is een aanzienlijk gecompliceerder toestel dan de MiG-29.

Maar in de Navo en het Amerikaanse Congres zal het Pools-Slowaakse besluit zeker leiden tot een nieuwe discussie over het sturen van F-16’s. Want met de F-16 kunnen de Russische troepen, hun aanvoerlijnen en logistieke bases toch effectiever worden aangevallen? ‘De F-16 kan een game changer zijn op het slagveld’, aldus acht Democratische en Republikeinse senatoren dinsdag in een brief aan Biden.