Midden-Oostencorrespondent Ana van Es over haar bijzondere reis door de frontlijn van de oorlog in Jemen

Gekleed in ayaba en niqaab, en ‘getrouwd’ met haar chauffeur reed ze op de bijrijdersstoel mee dwars door de frontlijn van de oorlog in Jemen. Een zeldzame en gevaarlijke reis voor Midden-Oostencorrespondent Ana van Es, want er kunnen maar heel weinig journalisten in het gebied komen. Ze vertelt erover in deze nieuwe editie van onze podcast het Volkskrantgeluid.