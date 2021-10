Midden in de gascrisis gedumpt door de energieleverancier: ‘Ik ga van 77 naar 150 euro per maand’

Bina Groeneveld hoorde dat haar contract werd stopgezet omdat ze niet had betaald. Het bedrag was wel van haar rekening afgeschreven. Beeld Arie Kievit

Toen woensdagochtend de prijs voor aardgas door het dak ging, viel in de Amsterdamse huurwoning van Paul Staal (80) een brief op de deurmat. De brief was van zijn energieleverancier DGB die, kortgezegd, aankondigde niet langer zijn energieleverancier te willen zijn. ‘Zoals u wellicht via nieuwsberichten heeft vernomen, zijn de energieprijzen historisch hoog’, stond er. ‘Het is niet langer mogelijk uw leveringsovereenkomst voort te zetten.’

Staal is niet de enige die het dringende advies kreeg om zo snel mogelijk een andere leverancier te zoeken ‘om zekerheid te houden van elektriciteit en gaslevering’. De Consumentenbond kreeg zo’n 25 klachten binnen van klanten van wie DGB probeerde het contract eenzijdig op te zeggen. Het lijkt erop dat de relatief kleine Overijsselse energiemaatschappij, die zo’n tienduizend boeren en consumenten in het bestand heeft, het eerste slachtoffer is van de stijgende energieprijzen. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) is een onderzoek begonnen.

Volgens de Consumentenbond zijn er meer leveranciers die op de oververhitte energiemarkt geld verliezen op contracten die in het verleden zijn gesloten. De grote leveranciers kunnen dat bolwerken omdat zij vet op de botten hebben, en grotere onderhandelingsmacht. Met name de kleinere leveranciers hebben het lastig. Behalve over DGB kreeg de Consumentenbond gelijksoortige klachten over het kleine Enstroga. Bovendien zouden sommige energiemaatschappijen de variabele tarieven tussentijds hebben verhoogd.

Maas in de wet

Woordvoerder Joyce Donat van de Consumentenbond noemt de situatie zorgelijk. ‘Er is een kleine maas in de wet waardoor een energiecontract in heel uitzonderlijke gevallen kan worden opengebroken. Prijsschommelingen horen in principe bij energieleverantie, dus het is de vraag of de extreme prijzen van nu onder ‘uitzonderlijk’ vallen. Als dat zo is, dan kunnen andere leveranciers dat ook doen en is het hek van de dam.’

Dat is eens te meer een probleem omdat overstappen volgens Donat op dit moment lastiger gaat. ‘Veel energieleveranciers nemen geen nieuwe klanten aan, omdat ze niet weten of ze kunnen leveren.’ En als ze wel klanten aannemen, dan is dat tegen woekertarieven, zo zag Bina Groeneveld (54). Afgelopen zaterdag kreeg zij een mail van DGB dat haar contract werd stopgezet omdat ze twee maanden had verzuimd te betalen. Terwijl het bedrag gewoon van haar rekening was afgeschreven.

‘Volgens de netbeheerder had ik nog dertig dagen voordat ik zou worden afgesloten, dus maandagochtend heb ik direct naar een nieuwe leverancier gezocht. Ik schrok me een hoedje.’ In plaats van 192 euro per maand, gaat het gezin van Groeneveld nu 250 euro betalen. ‘We kunnen het financieel gelukkig dragen, maar ik ga vanavond wel even met de pubers zitten om het te hebben over ons energieverbruik: de lampjes moeten uit en ze moeten korter douchen, maar ik ga echt niet zeggen dat ze niet meer mogen gamen.’

Net overgestapt

Wat Groeneveld vooral steekt, is dat ze tot mei dit jaar nog naar volle tevredenheid een 5-jarig contract had bij een andere energiemaatschappij. Een overeenkomst die ze nooit had opgezegd, ware het niet dat haar man vorige zomer een eigen bedrijf begon en werd bestookt met telefoontjes van energiemaatschappijen die beweerden dat het allemaal véél goedkoper kon. Toen het Overijsselse DGB voor de zoveelste keer belde, ging het gezin overstag.

DGB wilde vrijdag geen telefonische toelichting geven. Op de website heeft het inmiddels wel laten weten dat klanten die het niet lukt om tijdig een andere energieleverancier te zoeken, niet in de kou komen te staan. ‘Mocht u zich niet kunnen aanmelden bij een andere energieleverancier, zullen wij uiteraard energie aan u blijven leveren’, aldus het bedrijf. Dat zal dan zijn tegen variabele tarieven. ‘Op dit moment is de verwachting dat de nu al zeer hoge variabele energietarieven nog verder zullen stijgen.’

Staal vindt dat geen lonkend perspectief. Nadat hij woensdag was bekomen van de schrik, bezocht hij dan ook direct een energieprijsvergelijkingssite. In plaats van 77 euro zal hij straks minimaal 150 euro per maand moeten betalen. En dat terwijl hij moet rondkomen van een klein pensioen. Hij heeft de thermostaat vast twee graden lager gezet. ‘Het is rottig’, vindt hij. ‘Maar ik heb op de Balkan gewerkt tijdens de Kosovo-oorlog, dus ik ben grotere rampen gewend.’