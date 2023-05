Middelbare school dicht na online aangekondigde schietpartij, examens naar andere locatie verplaatst

De vanwege een bedreiging op sociale media met een schietpartij gesloten middelbare school Spinoza20first. Beeld ANP

Dat bevestigt de politie na berichtgeving van Het Parool en AT5. De examens die woensdag op de school zouden worden gemaakt, zijn voor de zekerheid verplaatst naar een andere school uit dezelfde scholengemeenschap.

Het lyceum lichtte dinsdagavond de politie in over de bedreiging, die rondging op Snapchat. De school besloot hierop zelf de deuren te sluiten: de politie benadrukt dat dit een eigen keuze was. De politie doet momenteel onderzoek en wil verder niets kwijt over de ernst van het dreigement. Onbekend is wie de afzender is.

‘Hoewel we de kans op een gewelddadig incident vrij klein achten, vinden we het niet verantwoord om vandaag ook maar enig risico te lopen’ schrijft rector-bestuurder Jan Paul Beekman in een brief aan de ouders, in handen van AT5. Beekman zegt tegen de Amsterdamse zender dat twee leerlingen het bericht op Snapchat ontdekten en naar hun mentor stapten.

Foto’s van een vuurwapen

Hij verwacht dat Spinoza20first donderdag weer open kan, maar houdt een slag om de arm in afwachting van de eerste onderzoeksresultaten van de politie. Woensdagmiddag vindt hierover overleg plaats met de politie.

Het is niet voor het eerst dat een school in Nederland dicht blijft vanwege online bedreigingen. Zo sloten vorige maand enkele scholen in Zaandam tijdelijk de deuren na een dreigmail.

In het bericht, met bijgevoegde foto’s van een vuurwapen, dreigde de onbekende afzender leerlingen en medewerkers van de school iets aan te doen. Een dag later pakte de politie een minderjarige jongen op. Diezelfde maand sloten ook een basisschool in Amsterdam en een basisschool in Huizen na digitale dreigementen, respectievelijk via het sociale medium TikTok en per mail.