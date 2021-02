Middelbare school betaalt hackers losgeld na cyberaanval

Beeld ANP

Medewerkers van het Staring College merkten afgelopen dinsdag dat gegevens versleuteld waren en bestanden niet meer toegankelijk waren. Daarmee kwamen de continuïteit van het onderwijs en de examens in gevaar, aldus Krist-Spit. Om die reden besloot de school in te gaan op de eis om losgeld te betalen. Volgens de schoolbestuurder voelt de situatie voor iedereen op de school als een nachtmerrie, zei ze tegen Omroep Gelderland. ‘Het besluit dat we hebben genomen gaat in tegen al onze principes, het voelt heel slecht. Echter, het belang om het onderwijs doorgang te laten vinden, juist in deze tijd, heeft de doorslag gegeven.’

Maandag blijft de school nog dicht, ook voor online onderwijs. Mogelijk kunnen de lessen dinsdag worden hervat.

Het aantal aanvallen cyberaanvallen neemt toe. Ook de losgeldbedragen die worden geëist stijgen. Afgelopen december werd gemeente Hof van Twente getroffen door een cyberaanval. Hackers eisten toen 750 duizend euro om computergegevens weer vrij te geven. In 2019 betaalde de Universiteit Maastricht ruim 2 ton losgeld na een gijzelsoftwareaanval.