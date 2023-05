Middelbare scholieren klimmen vaker een niveau omhoog, maar er zijn ook steeds meer zittenblijvers

VWO-leerlingen van het Lingecollege in Tiel zoeken hun plek voor hun eindexamen Duits. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Scholieren met migratieachtergrond maken met diploma vaker overstap naar hoger niveau

Van de middelbare scholieren die deze week eindexamen doen, zullen vooral leerlingen met een migratieachtergrond verder leren op een hoger niveau van het voortgezet onderwijs. Dat blijkt uit gegevens van de Onderwijsinspectie.

Om alle gediplomeerden een gelijke kans te geven op de overstap naar een hoger niveau, heeft de overheid de doorstroomvoorwaarden in 2020 wettelijk vastgelegd. Sindsdien verlengen vooral leerlingen met een migratieachtergrond hun middelbareschooltijd. Vorig jaar ging bijna eenderde van de vmbo-t/g-geslaagden met een eerste-generatie-niet-westerse achtergrond door naar de havo. In 2018 was dat nog 20 procent. Onder leerlingen zonder migratieachtergrond schommelt dit percentage rond de 13 procent.

De doorstroom naar het vwo is ongeveer half zo groot als naar de havo, maar ook hier zetten leerlingen met een migratieachtergrond vaker een stap omhoog. De Onderwijsinspectie ziet dat leerlingen van hoogopgeleide ouders vaker doorstromen.

Meeste leerlingen blijven binnen basisschooladvies

In jaar 3 van het voortgezet onderwijs zit 80 procent van de leerlingen op een niveau dat valt binnen hun basisschooladvies. Ruim de helft van de leerlingen komt precies uit op het geadviseerde niveau, nog eens een kwart op het laagste of hoogste niveau binnen een meervoudig advies.

Het percentage leerlingen dat binnen het advies blijft, is de laatste jaren redelijk stabiel. Wel belanden leerlingen met een meervoudig advies vaker aan de boven- dan onderkant. Wie van niveau verandert, gaat vaker omhoog dan naar beneden.

Toename zittenblijvers in bovenbouw, in havo-4 doubleert een op de vijf

Ook vorig schooljaar zijn weer meer bovenbouwleerlingen in het voortgezet onderwijs blijven zitten. Het aantal doubleurs stijgt al sinds 2016, met uitzondering van het coronajaar 2019-2020, toen de overgangsnormen waren versoepeld.

Het percentage doubleurs stijgt op alle onderwijsniveaus, in een vergelijkbaar tempo. Op de havo blijven leerlingen het vaakst zitten, in bijna 15 procent van de gevallen. Op het vwo en vmbo-t/g is dit ruim 9 procent, op de overige vmbo-niveaus een stuk minder. De meeste leerlingen blijven steken in het jaar voor hun eindexamen, in havo-4 zelfs 19 procent. Jongens blijven vaker zitten dan meisjes, maar bij meisjes is het percentage wel harder gestegen.

De onderwijsinspectie noemt meerdere mogelijke oorzaken: de toegenomen gediplomeerde doorstroom en opstroom in de onderbouw, maar ook een toegenomen prestatiedruk en opgelopen achterstanden tijdens de coronapandemie. In de onderbouw is het percentage slechts licht gestegen, van 3,8 naar 4,3 procent.