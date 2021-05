Middelbare scholen hebben twijfels over heropening: ‘Hoe test je twee keer per week 1.350 leerlingen?’

Eindexamen deze maand op middelbare school Het Augustinianum in Eindhoven. Vlak voor het begin wensen de kandidaten elkaar succes. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

‘Op deze manier wordt de school één grote teststraat’

Yolanda Petermeijer, rector van het Gerrit Rietveld College in Utrecht

‘We willen alle leerlingen snel op school hebben. Maar het moet wel veilig kunnen. Zolang docenten en andere medewerkers niet gevaccineerd zijn, is dat niet het geval. Er is onrust in de personeelskamer. Ik kreeg heel wat appjes en mailtjes van bezorgde docenten. Het lijkt of het kabinet geen oog heeft voor het onderwijspersoneel.

‘Het basisonderwijs is al langer open, maar het voorgezet onderwijs is anders georganiseerd. Docenten krijgen hier elk uur een nieuwe groep van dertig kinderen voor hun neus. In een lokaal van 8 bij 8 meter. Ze hebben gemiddeld vijf of zes lessen op een dag en zien dus meer dan 150 leerlingen per dag. En wie geen eigen lokaal heeft, moet ook nog door de bomvolle gangen. Dat voelt onnatuurlijk in een tijd dat andere mensen nog verplicht thuiswerken.

‘En die zelftesten? Volgens het Outbreak Management Team zouden alle leerlingen zich elke week twee keer onder toezicht moeten laten testen. Maar het kabinet zegt dat leerlingen en docenten zich ook thuis mogen testen. Bovendien kunnen ouders aangeven dat hun kind zich niet hoeft te testen. En dan mogen ze toch naar school. Kinderen boven de 16 kunnen het zelf weigeren. Tja.

‘Op school testen, zoals het OMT wil, lijkt me lastig te organiseren. Hoe test je twee keer per week 1.350 leerlingen? Dat is een enorme klus. We willen graag onze energie besteden aan het lesgeven, aan het wegwerken van achterstanden, aan het sociaal welzijn van de leerlingen. Maar op deze manier zouden we vooral één grote teststraat worden.’

‘Ik vertrouw erop dat de overheid een weloverwogen besluit heeft genomen’

Freek Op ’t Einde, rector bij het Comenius Lyceum in Amsterdam

‘Leerlingen horen op school te zitten en niet achter een beeldscherm. Ik ben dus heel blij dat we weer open mogen. Ze staan te springen, hoor. Toen de scholen na de sluiting weer deels open gingen, waren ze zichtbaar blij elkaar weer te ontmoeten. Nu komen ze gemiddeld 2,5 dag per week.

‘Wat ik nu ingewikkeld vind, is dat we de hele tijd heel voorzichtig moesten doen van de overheid. Dat roept bij mij vragen op over de wetenschappelijke onderbouwing. Wat is er nu anders dan een maand geleden? Waarom mogen we nu wel open en toen niet? Nog niet iedereen is gevaccineerd. Ik kom uit 1962, heb een paar coronakilo’s te veel, maar ik krijg pas in juni een prik en daar moest ik nota bene zelf achteraan.

‘Persoonlijk vertrouw ik erop dat de overheid een weloverwogen besluit heeft genomen. Ik heb er dus geen moeite mee als alle leerlingen weer op school komen. Maar ik kan niet voor anderen spreken. Daarom ga ik een korte enquête uitzetten onder docenten, om het draagvlak te peilen. Misschien zeggen ze: ik heb astma, ik heb geen prik gehad, ik vind het doodeng.

‘We gaan de leerlingen en het personeel in ieder geval niet zelf testen. Zulke medische handelingen horen niet op school thuis, vind ik. Daar ben ik principieel op tegen – wij geven onderwijs. Medewerkers en leerlingen krijgen de tests dus met een instructie mee naar huis. De uitslag gaan we niet controleren. We zijn al te veel politieagentje aan het spelen. Elke ochtend bij de deur roep ik: mondkapje, mondkapje! Daar ben ik wel klaar mee.’

‘Docenten hadden toch een vitaal beroep? Nou, ze staan mooi achteraan bij de vaccinatie’

Martin van den Berg, directeur-bestuurder bij het Christiaan Huygens College in Eindhoven

‘Het is moeilijk een waterdicht testsysteem voor leerlingen op te tuigen. Laatst hoorde ik al van een leerling die ’s ochtends positief was op een zelftest, maar toch gewoon naar school ging. Die wilde zijn examen niet laten schieten. Zulke verhalen zorgen dat collega’s zich niet veilig voelen op school.

‘Ik begrijp ook nog steeds niet waarom docenten geen voorrang krijgen bij de vaccinatie. Buitengewoon beroerd vind ik dat. Je weet al vanaf september dat het onderwijs rammelt. Scholen open, scholen dicht, scholen weer open. Maar ondertussen gaan de vaccinaties naar de projectontwikkelaar van 55 die prima thuis kan werken en de oude boer die de hele dag in zijn eentje op de trekker zit. Docenten hadden toch een vitaal beroep? Nou, ze staan mooi achteraan.

‘Het lijkt ook allemaal gebaseerd op een misverstand. Volgens een kinderarts in het Outbreak Management Team zou het schadelijk voor kinderen zijn als ze maar één dag per week naar school gaan. Maar ik ken geen enkele school waar dat zo is. Bij ons hebben de meeste leerlingen de helft van de tijd fysiek les. Sommige vijf keer een halve dag, andere vijf hele dagen per twee weken. Klassen met veel kwetsbare leerlingen, zoals de eerste twee klassen vmbo-basis krijgen bij ons zelfs alle lessen op school. Laten ze dan vooral die paar scholen aanpakken waar leerlingen nog maar één dag per week mogen komen.’