Middelbare scholen creatief bij heropening: ‘Ook de theaterfoyer wordt ingericht als leslokaal’

Heerst er zo vlak voor de heropening een jubelstemming of domineert de stress?

‘De blijdschap overheerst, de stress valt mee. We hebben natuurlijk voor de zomervakantie al wat ervaring opgedaan met lesgeven in coronatijd. Het scenario ligt klaar.’

Wat maakt u zo blij?

‘Na acht weken lang alleen onlineles te hebben gehad, missen de kinderen het live contact met hun leraar. Belangrijker nog: de kinderen missen elkaar. Je moet je voorstellen dat deze kinderen wekenlang achter elkaar ’s morgens uit bed zijn gestapt en hun laptop hebben opengeklapt om vervolgens zes uur lang onlineles te krijgen. Ze konden niet kletsen met elkaar, niet de stad in gaan, niet samen naar school fietsen.

‘Tijdens de onlinementorlessen wordt altijd gevraagd: hoe gaat het? Hoe zit je erbij? Dan krijgen we terug dat leerlingen eenzaam zijn. Ze voelen zich somber. De groep leerlingen die als kwetsbaar wordt aangemerkt en afgelopen weken wel naar school kon, wordt steeds groter. We begonnen vorig jaar met zeven kwetsbare leerlingen, begin dit jaar waren het er vijftig en nu zitten we op zeventig.’

Als leerlingen anderhalve meter afstand moeten bewaren, zijn er al snel drie lokalen nodig voor een klas van dertig leerlingen. Hoe gaat u dit doen?

‘Onze inzet is dezelfde als voor de zomervakantie: we splitsen de leerlingen op. Liever een groep twee keer per week een halve dag naar school laten gaan, dan één keer een hele dag.’

Is dat niet onrustig voor de leerlingen?

‘Juist niet. Voor leerlingen is het fijn om de ritmiek van een schoolweek terug te krijgen. Vanmorgen hadden we overleg met de leerlingenraad. We vroegen: zouden jullie liever de hele dag online les hebben, zodat er meer rust is? Of vinden jullie het fijn als we het opknippen, zodat naar school gaan gecombineerd wordt met online les? De leerlingen zeiden onomwonden: laat ons alsjeblieft naar school gaan.’

Of naar het theater, want uw school mag gebruikmaken van een theater en cultuurpodium in de buurt.

‘Ja, theater de Lievekamp en cultuurpodium De Groene Engel voelden de maatschappelijke verantwoordelijkheid om hun ruimtes aan te bieden. Heel fijn. We moeten nog bedenken hoe we hier precies gebruik van gaan maken, maar ik kan me zo voorstellen dat dit gelegenheid biedt om elkaar dag in dag uit te ontmoeten.’

Dan krijgen leerlingen dus les vanuit rode, fluwelen stoeltjes?

‘Ja, zoiets! De Lievekamp heeft twee theaterzalen. Die zijn zo groot dat je er een hele klas kunt ontvangen, wat natuurlijk een groot voordeel is voor zowel de leraar als de leerlingen. Ook de foyer kan worden ingericht als lokaal.’

We staan mogelijk aan de vooravond van een derde golf. Voelt het verantwoord om weer open te gaan?

‘Ja, daar ben ik positief over. Het aantal ziekmeldingen door corona is in onze school de afgelopen weken uitzonderlijk laag: we hebben één of twee besmettingen gehad. Daarnaast zaten er nog wat leerlingen in quarantaine, maar die bleken uiteindelijk niet positief. We staan ervoor open om te experimenteren met sneltesten. Als dat ertoe bijdraagt dat meer leerlingen sneller naar school kunnen, zijn we daar groot voorstander van.’