Microsoft stelde onderzoek in naar ‘ongepaste relatie op de werkvloer’ van Bill Gates

Volgens een woordvoerder van Bill Gates zou de affaire met een werknemer ‘op geen enkele manier’ invloed hebben gehad op zijn vertrek bij Microsoft. Beeld EPA

Het bovenkomen van de affaire, die ruim twintig jaar geleden zou hebben plaatsgevonden, zou de positie van Gates intern onder grote druk hebben gezet. Een woordvoerder van de miljardair bevestigt dat de relatie heeft plaatsgevonden, maar ontkent dat die een rol heeft gespeeld bij zijn vertrek bij Microsoft.

De medewerker schreef eind 2019 in een brief naar het bedrijf over haar voormalige verhouding met Gates, die meerdere jaren zou hebben geduurd. Microsoft schakelde vervolgens een extern advocatenkantoor in om de kwestie te onderzoeken. Maar voor het einde van het onderzoek, vertrok Gates bij het bedrijf. In maart 2020 stapte hij op uit het bestuur van de techgigant.

Naar eigen zeggen wilde Gates meer tijd steken in zijn filantropische activiteiten. Zijn woordvoerder zegt tegen The Wall Street Journal dat die wens al veel langer bestond bij Gates. Het onderzoek naar hem zou dan ook ‘op geen enkele manier’ invloed hebben gehad op zijn vertrek bij Microsoft. Temeer omdat de relatie tussen hem en de vrouw op ‘amicale’ basis was beëindigd.

Filantropische power couple

Of Gates zijn machtspositie ten opzichte van de medewerker zou hebben misbruikt, wordt niet expliciet gemaakt in het artikel. Wel schreef de vrouw in de brief, volgens een woordvoerder van Microsoft tegen het dagblad, dat Gates op de relatie had aangedrongen.

De miljardair was ten tijde van de affaire getrouwd met zijn vrouw Melinda. Eerder dit jaar maakte het filantropische power couple bekend te scheiden van elkaar, na een huwelijk van 27 jaar.

Over de echtscheiding doen veel geruchten de ronde in Amerikaanse media. Bijvoorbeeld dat de band tussen Gates en Jeffrey Epstein, die in 2019 werd opgepakt voor mensenhandel en seksueel misbruik van minderjarige meisjes, een rol zou hebben gespeeld. Ook de affaire met de medewerker wordt genoemd as mogelijke aanleiding.

‘Het is extreem teleurstellend dat zoveel onwaarheden worden gepubliceerd over de oorzaak, de omstandigheden en de tijdlijn van Bill Gates’ scheiding’, zei zijn woordvoerder deze week tegen The New York Times.