Microsoft-oprichter Paul Allen (65) overleden

Paul Allen, een van de oprichters van Microsoft, is op 65-jarige leeftijd in zijn geboortestad Seattle overleden. Allen, die samen met zijn jeugdvriend Bill Gates in 1975 het Amerikaanse softwarebedrijf Microsoft oprichtte, leed aan lymfeklierkanker.

Zijn eigen investeringsmaatschappij Vulcan maakte het nieuws van het overlijden maandag bekend. ,,Met grote droefheid melden wij het heengaan van onze oprichter Paul G. Allen, mede-oprichter van Microsoft, filantroop, natuurbeschermer, musicus en groot liefhebber van kunst.''

Allen verliet Microsoft in 1983. De miljardair stak veel geld in goede doelen. Ook was hij een fanatieke sportfan. Hij was eigenaar van de Portland Trail Blazers (basketbal) en de Seattle Seahawks (American Football).



Begin deze maand werd al bekend dat de ziekte non-hodgkinlymfoom was teruggekeerd, nadat hij daar eerder in 2009 aan was behandeld. Maar hij liet weten optimistisch te zijn over de behandelingen die hij kreeg.

Topman Satya Nadella van Microsoft laat in een verklaring weten dat 'Allens bijdragen aan ons bedrijf, onze industrie en aan onze gemeenschap' onmisbaar zijn geweest.