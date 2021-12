Microsoft moet ouders overleden zoon toegang geven tot zijn e-mails

Beeld Getty

De ouders hoopten zo meer te weten te komen over de omstandigheden van zijn plotselinge dood, en om zijn nalatenschap fatsoenlijk te kunnen afwikkelen. De rechtbank Amsterdam heeft de nabestaanden in het gelijk gesteld, blijkt uit de vrijdag gepubliceerde uitspraak.

De dertiger, over wie de advocaat van de familie om privacyredenen geen nadere details bekend wil maken, overleed op 17 juli in de Qatarese hoofdstad Doha. In de maanden na zijn dood probeerden zijn ouders en twee zussen toegang te krijgen tot zijn e-mail-account, waarvan ze het wachtwoord niet hadden. Wel vonden ze een oude laptop waarop zijn e-mail nog open stond, maar voor ze die konden bekijken, was de batterij van de laptop leeg. Na het herstarten van het apparaat hadden zij geen toegang meer tot het account.

De nabestaanden sommeerden Microsoft daarop om hen toegang te geven, wat het bedrijf weigerde, hoewel de ouders de overlijdensakte van hun zoon, een kopie van zijn paspoort en een verklaring van erfrecht hadden opgestuurd. Omwille van ‘privacy en andere wettelijke redenen’ weigert Microsoft nabestaanden toegang te geven tot de laatste berichten van hun dierbaren, tenzij een gerechtelijk vonnis het bedrijf daartoe verplicht.

Microsoft zei in de rechtszaal zich niet vrij te voelen om het verzoek van de ouders zonder vonnis in te willigen, omdat digitaal nalatenschap in de ogen van de Amerikaanse firma niet duidelijk is geregeld in het Nederlandse recht. Ook heeft Microsoft rekening te houden met de privacy van derden, die mogelijk voorkomen in de e-mails.

Facebook niet anders dan dagboek

De rechter koos de kant van de nabestaanden. Zij verwees in haar vonnis onder meer naar een Duitse rechtszaak van vorig jaar. Het Bundesgerichtshof, de hoogste Duitse rechter, stelde toen een moeder in het gelijk nadat de vrouw Facebook had aangeklaagd om toegang te krijgen tot het Facebook-account van haar op 15-jarige leeftijd overleden dochter. De Duitse rechter oordeelde dat digitale gegevens zoals Facebook-berichten niet anders zijn dan fysieke brieven of dagboeken: ook zij vallen toe aan de erfgenamen.

Opmerkelijk genoeg is Duitsland anno nu het enige land waar nabestaanden zich simpelweg bij de klantenservice van Microsoft kunnen melden om toegang te krijgen tot de gegevens van hun dierbaren. Alle andere Europeanen moeten eerst met een gerechtelijk bevel zwaaien. ‘Een vorm van discriminatie’, vindt de advocaat van de nabestaanden, Cor Hellingman.

De advocaat verwacht dat de uitspraak een gunstig precedent zal scheppen voor andere nabestaanden. ‘Partijen als Google, Apple en Microsoft hebben regelingen bedacht die het volkomen in het midden laten of ze wel of niet zullen meewerken aan de overdracht van gegevens van overledenen. Ik denk dat dit vonnis nabestaanden een goede kans van slagen geeft om de data van hun dierbaren alsnog boven water te krijgen.’