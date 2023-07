Microsoft mag gamebedrijf Activision Blizzard voor 70 miljard dollar kopen – waarom is die overname zo duur?

Still uit ‘World of Warcraft’, een game van Activision Blizzard. Beeld Activision Blizzard

Met de goedkeuring van de rechter is de belangrijkste horde voor Microsoft overwonnen. De Amerikaanse concurrentiewaakhond FTC uitte bezwaren tegen de overname: Microsoft zou met de koop van Activision Blizzard, maker van onder andere Call of Duty en Candy Crush, een te dominante positie in de markt veroveren. Daar ging de rechter niet in mee. Ook binnen de Europese Unie zijn geen bezwaren. Alleen het Verenigd Koninkrijk heeft nog toestemming gegeven. Microsoft is bereid concessies te doen om de Britten over te halen zo de overname af te ronden.

Als alles doorgaat, legt Microsoft maar liefst 70 miljard dollar (63 miljard euro) neer voor een bedrijf dat veel mensen niet eens van naam kennen. De overname is wat betreft omvang vergelijkbaar met de inlijving van filmstudio 21st Century Fox door Disney in 2019 (71,3 miljard dollar). Drie redenen waarom er met Activision Blizzard ook zo’n groot bedrag gemoeid is.

1. De gameindustrie is veel groter dan de filmindustrie

De gameindustrie is inmiddels meer waard dan de film- en muziekindustrie bij elkaar: volgens marktonderzoeker SuperData Research waren games op consoles, computers en smartphones samen met e-sports (gametoernooien) in 2020 bijna 160 miljard dollar waard. De filmindustrie werd in dat jaar gewaardeerd op ongeveer 42 miljard dollar, de muziekindustrie op nog geen 20 miljard.

Wereldwijd gamen er volgens analist Newzoo dit jaar meer dan 3 miljard mensen, meer dan 1 op de 3 aardbewoners. Elke maand spelen rond de 98 miljoen mensen minstens één spel uit de koker van Activision Blizzard. Schietspel Call of Duty wordt op een goede dag door zo’n 800 duizend mensen gespeeld, ruim 8 miljoen spelen het minstens een keer per maand.

En vergeet Candy Crush niet: dit mierzoete puzzelspel heeft maandelijks 275 miljoen spelers en houdt meer dan 9 miljoen mensen dagelijks meer dan drie uur bezig. Het is gratis, zoals de meeste mobiele games, maar spelers worden overgehaald te betalen voor extra levens en andere voordeeltjes. Daarmee incasseerde het spel in 2021 ongeveer 1,2 miljard dollar. De Call of Duty-spellenreeks leverde sinds de lancering in 2003 in totaal meer dan 30 miljard dollar op.

2. Blockbusterspellen zijn duurder dan ooit

AAA-games zijn de blockbusters van de gamewereld: spellen met een hoge productiewaarde, bestemd voor een massapubliek. Deze spellen zijn de laatste jaren alleen maar groter geworden. Een voorbeeld is de apocalyptische spellenreeks Horizon van de Nederlandse maker Guerrilla Games. De productiekosten van het eerste deel bedroegen meer dan 45 miljoen euro – het was destijds de duurste Nederlandse mediaproductie tot dan toe. Het tweede deel kostte 195 miljoen en brak daarmee wederom het record. De grote verhaallijn van het eerste spel uit 2017 speelde je in zo’n 30 uur uit, met alle extra opdrachten erbij kwam je op ongeveer 80 uur. Bij het tweede deel uit 2022 heb je voor de grote verhaallijn zo’n 40 uur nodig, en maar liefst 130 uur met alle extra’s.

3. Microsoft koopt niet alleen de spellen, maar ook het publiek

Naast de inkomsten die de spellen genereren, biedt zo’n grote poel aan gamers nog iets waardevols: data. ‘Met de gigantische hoeveelheid mensen die Activision Blizzard-spellen spelen, krijg je een geweldig inzicht in de manier waarop mensen gamen’, zegt Günter Wallner, gameonderzoeker aan de Technische Universiteit Eindhoven. ‘Je koopt als het ware een publiek waarvan je precies weet wat ze leuk vinden en waar ze afhaken.’ In het geval van Microsoft biedt Activision Blizzard met onder meer Candy Crush een waardevolle inkijk in mensen die gamen op hun smartphone – een markt waar het bedrijf graag wil groeien. ‘Die data kun je weer gebruiken om nieuwe spellen te ontwikkelen, voor nieuwe doelgroepen.’

Of om oude spellen een nieuwe impuls te geven. ‘Activision Blizzard heeft een heleboel spellen in de koker die vroeger erg succesvol waren’, zegt Wallner. StarCraft, bijvoorbeeld: een strategiespel in de ruimte. Het eerste deel werd in 1998 gelanceerd, het tweede deel volgde in 2010. Op wat uitbreidingen na is er sindsdien geen opzichzelfstaande nieuwe editie verschenen. Fans van het spel zeuren al jaren om een nieuw deel. Misschien komt dat er ooit: op een ‘Red StarCraft alsjeblieft’-Twitterbericht reageerde Blizzard-baas Mike Ybarra met een smiley.