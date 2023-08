Microsoft gaat (deels) door de knieën voor Britse toezichthouder om Activision Blizzard in te lijven

New York blokkeert TikTok van alle apparaten in bezit van het stadsbestuur. Ambtenaren moeten de app verwijderen en krijgen geen toegang meer tot de website.

Binnen dertig dagen moet het gehele New Yorkse stadsbestuur TikTok-vrij zijn, meldt The Verge. De ingreep is gebaseerd op een onderzoek van de New York City Cyber Command, dat de app een privacyrisico vormt. De app is in het bezit van een Chinees bedrijf, ByteDance, wat bij westerse overheden de zorg wekt dat TikTok data kan lekken naar de Chinese staat.

Deze angst is niet ongegrond: in 2022 bleek dat Chinese werknemers van de app de persoonlijke informatie van Amerikaanse journalisten aftapten. ByteDance gaf dit toe, maar sprak van een eenmalig incident en ontslag de werknemers in kwestie.

Desalniettemin leggen steeds meer westerse overheden het gebruik van TikTok aan banden: ambtenaren van de Europese Commissie, het Europese Parlement mogen niet meer op de app. Hetzelfde geldt voor de overheden van de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk mogen niet meer op de app. In de Amerikaanse staat Montana is de app geheel verboden, ook voor particulieren. TikTok heeft de staat aangeklaagd, het vindt dat het verbod de vrijheid van meningsuiting schendt.

(Frank Rensen)