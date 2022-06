Mick Lynch, de nieuwe held van de Britse arbeidersklasse

Mick Lynch, leider van de Britse vervoersbond RMT, die vorige week met een driedaagse staking het Britse openbaar vervoer platlegde. Beeld Andy Rain / ANP / EPA

Toen Mick Lynch onlangs werd uitgenodigd voor een interview met de journalist Piers Morgan op TalkTV, verwachtte de vervoersbondsleider te worden doorgezaagd over loonsverhogingen, boze reizigers en de staat van de spoorwegen. Maar in plaats daarvan wilde Morgan het hebben over de Thunderbirds. Lynch’ profielfoto op Facebook is, zo had de interviewer opgemerkt, The Hood, de slechterik uit deze poppenserie. Lynch legde uit dat de avatar een grapje onder vrienden is, simpelweg omdat hij op het personage lijkt. Morgan bleef echter vissen naar een diepere betekenis. Waarop Lynch verzuchtte: ‘Is dit wat er van journalistiek geworden is?’

Morgan was uit op een zogeheten gotcha!-moment, waarop hij de leider van de machtige National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT) te pakken had. Op Sky TV probeerde presentatrice Kay Burley de vakbondsleider te verleiden tot uitspraken over mogelijke gewelddadigheden als stakingsbrekers door de picketline heen zouden proberen te breken. Bij Good Morning Britain op ITV vroeg Richard Madeley of hij misschien met een marxist in gesprek was die het kapitalisme omver wilde werpen. ‘Richard, soms verkoop je je reinste flauwekul’, was de reactie van de lachende Lynch.

Vervolgens legde Lynch uit wat hij wel is. ‘Ik geen marxist, ik ben een gekozen bestuurder van de RMT. Ik ben een gewone arbeidersjongen die toevallig voorop gaat in een conflict over banen, lonen en werkomstandigheden, dat heeft niks met marxisme te maken.’ Met dit antwoord heeft hij al menige aanval weten te pareren. Sterker, met zijn al dan niet gespeelde onschuld wint hij veler sympathie, in weerwil van alle ongemakken die hij met de spoorwegstaking heeft veroorzaakt. Ook al omdat Lynch zich opwerpt als verdediger van de hele arbeidersklasse, niet alleen het spoorwegpersoneel.

Mickmania

Tot het losbarsten van ‘Mickmania’ hadden de meeste Britten nog nooit gehoord van de 60-jarige Lynch, die pas een jaar de voorman is van de RMT. Veel is er niet bekend over de zoon van Ierse immigranten, die opgroeide in West-Londen. Op zijn 16de kwam hij van school en ging hij als elektricien aan de slag in de bouw. Toen hij als vakbondslid in de problemen kwam, ging hij voor Eurostar en andere spoorbedrijven werken. Ondanks tegenwerking van zijn werkgevers klom hij op binnen de vakbeweging.

Zijn huidige positie maakt hem tot een invloedrijke Brit. Terwijl vakbonden in andere sectoren sinds de tijd van Thatcher en Blair veel macht zijn kwijtgeraakt, kan de RMT met stakingen nog altijd de economie ontwrichten. In de jaren zeventig, de hoogtijdagen van de vakbeweging, gebeurde dat regelmatig. Conservatieven waarschuwen voor een terugkeer naar die periode, een waarschuwing die meer gehoor vindt bij zestigplussers dan bij jongere eilandbewoners. Die denken bij dat decennium eerder aan Roxy Music, goedkope woningen en broeken met wijde pijpen.

Socialist van de oude stempel

Lynch profileert zich als een socialist van de oude stempel, die zich zorgen maakt over het verdwijnen van banen, het fêteren van aandeelhouders en het verdampen van de koopkracht. Tevens is hij een lexiteer, een linkse voorstander van de Brexit. In Lynch’ optiek is de EU een kapitalistische club. Voorts is hij een republikein, maar kan hij uit praktische overwegingen best leven met het koningshuis. Zijn achterban heeft immers waardering voor de koningin. En hij is een liefhebber van The Crown, vertelde hij in interview met The Daily Telegraph.

Op het hoofdkantoor van de Labourpartij is men banger van Lynch dan op Buckingham Palace. Volgens de vakbondsman hebben de sociaal-democraten sinds het leiderschap van Tony Blair de arbeidersklasse verwaarloosd en zo de deur opengezet voor populisten. Dat de Conservatief Boris Johnson de Rode Muur wist te slopen bij de parlementsverkiezingen van 2019 ziet hij als een bewijs daarvan. Net als het feit dat de gematigde Labourleider Keir Starmer het niet aandurfde om de stakende spoorarbeiders op te zoeken.

Lynch zit meer op de lijn van de vorige Labourleider, Jeremy Corbyn – met drie verschillen. Er hangt geen zweem van antisemitisme om hem heen, hij doet niet aan identiteitspolitiek en hij komt niet uit de gegoede middenklasse. Bovendien spreekt hij duidelijke taal, met de nodige humor. Toen een Conservatief Lagerhuislid zei dat hij zich moest schamen dat hij het land had platgelegd, was zijn repliek: ‘U zich moet schamen dat u zulke onzin uitkraamt’. Hoe hij over Starmers Labour denkt, bleek toen hij tijdens een discussie met een Labour-volksvertegenwoordiger geen idee had wie ze was.

Voor Boris Johnson is Mick Lynch ook een linke tegenstander. De Conservatieve premier leunt sterk op de stem van de arbeidersklasse in Midden- en Noord-Engeland, kiezers die teleurgesteld waren geraakt in het nieuwe Labour. Vorig jaar had Johnson deze achterban een economie in het vooruitzicht gesteld met hogere lonen. Dat is waar Lynch nu om vraagt, maar de kans is klein dat de premier deze belofte zal inlossen. Dat geeft Lynch ruimte zichzelf tot de nieuwe working-class hero uit te roepen.