Michelinrestaurants bezorgen sterrendiner aan huis, inclusief serveerinstructies

Tegenover overvolle supermarkten staan oorverdovend lege restaurants – tot 6 april moeten alle horecagelegenheden hun deuren dicht houden. Om het hoofd boven water te houden en toch nog wat te doen te hebben, storten koks zich massaal op de markt voor thuisbezorgen. Maaltijdbezorgers Thuisbezorgd.nl en Deliveroo melden dat ze honderden aanmeldingen hebben gekregen van nieuwe restaurants, van hoog tot laag.

Onder hen zijn niet de minsten. Zo levert het Amsterdamse Rijks (1 Michelinster) voor 32,50 euro een volledig verzorgd driegangenmenu aan huis. Met serveerinstructies. Want het oog wil ook wat, aldus chef-kok Joris Bijdendijk. Ook sterrenrestaurants als de Loohoeve in Schoonloo, De Rozario in Helmond en Monarh in Tilburg brengen desgewenst maaltijden aan huis à raison van 35 tot 59 euro.

After-crisisdiner

Uitgesteld eten kopen kan ook. Er is een speciale website geopend koopeenvoucher.nu waar gasten alvast een tegoedbon kunnen kopen voor een etentje na de crisis, als alles voorbij is. Het moet restaurants helpen de crisis te doorstaan. De tegoedbon moet meteen worden afgerekend, wanneer het diner genuttigd kan worden (if ever) is onduidelijk.

De boxen voor de maaltijden van Rijks staan al klaar. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Er zijn ook koks die zelfs in deze barre tijden het hart laten spreken. Zo bezorgt Fuiks Eten en Drinken in Capelle aan den IJssel sinds deze week speciaal voor ouderen voor 10 euro een maaltijd aan huis. Ben Lachhab van sociaal restaurant Resto Van Harte in Den Haag heeft op Facebook een oproep gedaan om geld te doneren voor het uitdelen van eten aan kwetsbare ouderen.

De keuken bevindt zich in een zijvleugel van het Rijksmuseum. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

De vrijwilligers van de Vincentiusvereniging in Nijmegen zijn daar al mee begonnen: zij brengen dagelijks tientallen maaltijden en boodschappen bij mensen thuis. Het zal niet van sterrenkwaliteit zijn, maar het wordt wel geserveerd met compassie.

Voor alle thuis bezorgde maaltijden geldt: alleen met pin betalen en het tasje wordt niet aangereikt, maar voor de deur gezet. Men wil naast maaltijden niet ook het virus thuisbezorgen.

Als gevolg van de coronacrisis zijn alle restaurants en cafés in Nederland tot 6 april gesloten. Dit maakte het kabinet zondagmiddag bekend.