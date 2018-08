Michel Maas vanuit het getroffen Pemenang: ‘Drommen toeristen doen er alles aan om weg te komen’

Huizen zijn ingestort, bussen rijden niet meer en toeristen proberen halsoverkop weg te komen. De aardbeving van afgelopen zondag laat het Indonesische eiland Lombok in totale chaos achter. Er zijn zeker 91 doden te betreuren en honderden gewonden. Correspondent Michel Maas is in het havenstadje Pemenang en beschrijft wat hij ziet.

Toeristen proberen weg te komen uit Pemenang, in het noorden van Lombok. Foto ANTARA FOTO

Hoe is de verwoesting in Pemenang?

‘Het havenstadje ligt in het noorden van Lombok en is het zwaarst getroffen. Alles is kapot. Er zijn nauwelijks gebouwen die nog heel zijn. Daken zijn ingestort, er zitten scheuren in de muren. Ook op de Gili-eilanden is nu niets meer. Toeristen die daar gisteren nog zaten, waren heel erg bang omdat er werd gewaarschuwd voor een tsunami. Op de eilanden zijn geen heuvels, dus als er een tsunami komt kun je nergens heen. Mensen waren dolgelukkig toen de tsunamiwaarschuwing uiteindelijk werd ingetrokken.’

Pemenang is doorgaans erg toeristisch. Hoe is het er nu?

‘Er staan hier drommen toeristen die er alles aan doen om weg te komen. Vanuit Pemenang vertrekken normaal gesproken de boten naar de Gili-eilanden. De eilanden worden geëvacueerd en daar komen al die toeristen nu vandaan. Reddingsdiensten en vissersbootjes varen heen en weer om toeristen aan land te dumpen. Vanaf daar moeten ze het zelf uitzoeken. Het is heel chaotisch.’

Waar moet je als toerist heen om veilig te zijn?

‘Ik kom net van het vliegveld in de hoofdstad Mataram. Daar staan lange rijen van toeristen die proberen hun ticket om te zetten of een nieuw ticket te kopen. De vluchten gaan nog wel, maar het zijn er veel te weinig om opeens duizenden mensen tegelijk weg te krijgen.

‘De meesten willen naar Bali. Van daaruit zijn er meer verbindingen en misschien kun je daar nog een beetje vakantie vieren, al was daar laatst ook nog een aardbeving.’

Een toerist probeert te liften om weg te komen uit het zwaar getroffen Pemenang. Foto ANTARA FOTO

Hoe verplaats jij je?

‘Ik heb een auto gehuurd. Als ik langs een busstation rijd, willen er allemaal mensen mee. De bussen rijden niet. Toeristen staan daar in groepjes en kluitjes om zich heen te kijken met hun grote rolkoffers. Uiteindelijk komen ze er wel. Ik zag net nog een vrachtwagen volgeladen met toeristen wegrijden.’

Toeristen komen uiteindelijk wel weg, maar voor de lokale bevolking is het een ander verhaal. Waar houden die zich op?

‘Niemand zit binnen. Alle huizen zijn gebarsten of zullen bij een volgende naschok instorten. Mensen kamperen buiten, op open velden. Of ze zitten met een hele groep onder een boom of afdakje. Er rijden een hoop gillende sirenes langs. Voor zover ik heb gezien worden de gewonden binnen in de ziekenhuizen behandeld. Men is hier overwegend streng islamitisch, dus de doden zullen binnen 24 uur worden begraven.’

Inwoners van Pemenang bidden in een tent die tijdelijk onderdak biedt. Foto REUTERS

Er zijn veel naschokken. Merk je daar wat van?

‘Ik ben hier nog niet zo lang, dus ik heb het nog niet gemerkt. Maar vanochtend was er nog een vrij zware naschok van 5,4 op de schaal van Richter. Dat is een reminder dat het nog niet helemaal veilig is.’

Indonesië heeft ervaring met aardbevingen. Komt de wederopbouw snel op gang?

‘De mensen leven hier van toerisme, dus ik ga er vanuit dat ze zo snel mogelijk aan de slag gaan om het weer leefbaar te maken. Gebouwen waarvan alleen het dak is ingestort of waar wat dakpannen af zijn gevallen, zijn snel te repareren. Maar de structurele schade is natuurlijk een heel ander verhaal. Niet eerder richtte een aardbeving hier zoveel schade aan.’

Inwoners van Pemenang staan voor hun verwoeste huizen. Foto EPA