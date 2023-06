Michael Ruperti wordt nieuwe advocaat van Ridouan T.

Advocaat Michael Ruperti Beeld ANP

‘Iedereen heeft recht op een advocaat’, zegt Ruperti tegen het AD. ‘Het feit dat hij in zo’n grote strafzaak door toedoen van het Openbaar Ministerie nu zonder zit, is mijn motivatie om hiermee aan de slag te gaan.’

T. voerde de afgelopen weken zijn eigen verdediging. Raadsvrouw Inez Weski, die T. eerder bijstond, werd eind april gearresteerd op verdenking van deelname aan een criminele organisatie. Ze zou informatie over witwassen en drugshandel van en naar haar cliënt, die vastzit in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught, hebben doorgegeven.

Daarop legde Weski de verdediging van T. neer. Weski is inmiddels weer vrij, maar blijft verdachte. De advocaat mag thuis de resultaten van het politieonderzoek afwachten.

Het is nog onduidelijk wat de gevolgen van Weski’s arrestatie zijn voor het omvangrijke Marengoproces. De rechtbank zei recentelijk vast te houden aan de planning van het proces, dat in oktober moet worden afgerond. Meerdere advocaten, waaronder ook Weski’s zoon Guy, houden echter rekening met flinke vertraging.

Commando Sil A.

Ruperti stond in april commando Sil A. bij, die wordt verdacht van wapen- en drugshandel. A. wordt volgens het OM ook gelinkt aan Ridouan T. ‘Mijn cliënt kent T. helemaal niet’, zei Ruperti daarover. ‘Hij heeft hem nooit ontmoet en nooit contact met hem gehad. Het steekt hem dat hij telkens met T. in verband wordt gebracht.’ Ook stond Ruperti Willem Engel bij, toen die verdacht werd van opruiing.

De strafrechtadvocaat mengde zich eerder ook in de politiek. Hij deed als lijsttrekker van de partij Oprecht in 2021 een gooi naar een zetel in de Tweede Kamer, en wierp zich een jaar daarvoor op als tegenkandidaat van Thierry Baudet. De verkiezing van een nieuwe FvD-leider kwam er nooit.