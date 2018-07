Michael P. veroordeeld tot 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging

28 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Daartoe heeft de rechter in Utrecht Michael P. (28) dinsdag veroordeeld, voor het doden en verkrachten van de 25-jarige Anne Faber. Dit is gelijk aan de eis van de officier van justitie. P. was aanwezig bij de uitspraak.

Met deze straf beoogt de rechter dat ‘deze gewetenloze en nietsontziende man’ zo lang mogelijk uit de maatschappij wordt gehaald. Bewust kies de rechter niet voor een levenslange gevangenisstraf, omdat dan de verdachte op termijn zonder behandeling zou kunnen terugkeren in de maatschappij.

Net als het Openbaar Ministerie acht de rechter moord niet bewezen. Er zijn duidelijke aanwijzingen, maar dat is volgens de rechter onvoldoende om vast te stellen dat P. een vooropgezet plan had haar te doden. Voor gekwalificeerde doodslag is wel voldoende bewijs. P. heeft Anne Faber om het leven gebracht om te voorkomen dat een passant zou ontdekken dat hij een jonge vrouw had verkracht.

Anne Faber uit Utrecht verdween 29 september vorig jaar tijdens een fietstocht in groene omgeving van de stad. Op haar jas, die na haar verdwijning werd gevonden, zat een dna-spoor dat matchte met dat van P. Die zat op dat moment in een forensisch-psychiatrische kliniek in Den Dolder.

P. was eerder veroordeeld tot elf jaar cel voor de verkrachting van twee meisjes in 2010. Destijds had hij niet meegewerkt aan het onderzoek naar zijn geestesgesteldheid. Mede daardoor kreeg hij toen geen tbs. Begin dit jaar werkte P. wel mee aan een onderzoek in het Pieter Baan Centrum. Tijdens dat onderzoek mishandelde hij daar vijf werknemers.

De rechter oordeelt dat wel bewezen is dat P. bij de verkrachting planmatig heeft gehandeld. P. heeft verklaard dat hij niet van plan was geweest Anne Faber te verkrachten, toen hij tegen haar was opgereden in het bos. Pas toen zij zijn woede zou hebben opgewekt, zou hij dat hebben gedaan, verklaarde hij. Maar de rechter geloofde dit niet.

Forensische experts doen onderzoek in een afgezet gebied in Zeewolde waar het lichaam van Anne Faber is gevonden. Foto Arie Kievit

Antisociale persoonlijkheidsstoornis

‘De verdachte is in zeer grote mate verantwoordelijk voor wat hij heeft gedaan’, vindt de rechter. Hij onderschrijft de conclusies van het Pieter Baan Centrum. Uit dat onderzoek blijkt dat P. een antisociale persoonlijkheidsstoornis heeft, en een borderlinestoornis. Hij vertoont kenmerken van een psychopaat. Daarbij is hij agressief, achterdochtig en wraakzuchtig. Zijn geweten is beperkt, hij kent weinig empathie.

Opvallend is dat de rechter de omstandigheden van de arrestatie van P. niet heeft laten meewegen in de strafmaat. De advocaten van P. hadden om strafvermindering gevraagd vanwege de zeer hardhandige arrestatie die niet is verlopen volgens de regels. ‘Tegen de verdachte is geweld gebruikt bij zijn arrestatie, zei de rechter. ‘Het is waarschijnlijk dat hierdoor een breuk in zijn schouder is ontstaan. Er is sprake van vormverzuim. Maar omdat er op deze wijze geen bekentenis is afgedwongen, zijn zijn rechten op een eerlijk proces niet geschaad.’

De rechter motiveerde vervolgens de veroordeling tot een dergelijke lange gevangenisstraf. Gekwalificeerde doodslag is een van de ernstigste feiten, met een strafmaximum van 30 jaar cel. ‘Hij heeft haar verkracht en veel geweld toegepast. Daarna heeft hij haar geboeid en achterop zijn scooter meegenomen door het bos. Nadat hij haar over een hek heeft getild heeft hij haar om het leven gebracht.’

De vindplaats van Anne Faber in het gebied Horsterwold bij Zeewolde. Foto Marcel van den Bergh / De Volkskrant

Angst in de maatschappij

De rechter noemde de onbeschrijflijke angst en pijn die het slachtoffer moet hebben doorstaan. ‘Zij haar laatste ogenblikken in eenzaamheid doorgebracht. Hij heeft een einde gemaakt aan het leven van een jonge vrouw die een heel leven voor zich had. Voor haar familie is dit een niet te dragen verdriet. Ook voor anderen zijn deze feiten zo schokkend dat zij hebben geleid tot angst in de maatschappij.’ P. is bovendien eerder voor verkrachting veroordeeld. ‘Voordat zijn straf voorbij is heeft hij deze feiten gepleegd.’

Daarbij rekent de rechter het P. aan dat hij na haar dood bezig geweest de sporen uit te wissen. ‘Hoe hij omging met haar lichaam geeft blijk van een uitzonderlijke gewetenloosheid en gebrek aan respect.’

Bloemen bij een gedenkplek voor Anne Faber aan het Kluunpad in Zeewolde. Foto anp

Zwijgen

Ook weegt de rechter mee dat P. na zijn aanhouding heeft gezwegen. Pas nadat hij werd geconfronteerd met de onderzoeksbevindingen heeft hij verteld waar hij het lichaam had begraven. De rechtbank vindt zijn verklaringen berekenend en onoprecht. ‘Hij heeft geen volledige openheid van zaken gegeven, waardoor de nabestaanden geen volledig beeld hebben van wat zich heeft afgespeeld. Ook heeft hij niet verteld waar hij haar sieraden heeft gelaten.’

De familie van Anne Faber is ‘binnen de marges’ tevreden met het uitgesproken vonnis. ‘Geen enkel vonnis doet recht aan het leed van de nabestaanden van Anne Faber, zei Ruth Jager, de advocaat van de familie. ,,Ze krijgen Anne nooit meer terug, dus van tevreden kan je eigenlijk niet spreken.’

De familie hoopt dat P. niet in hoger beroep gaat, zodat ze het boek kunnen sluiten. Zijn advocaten wilden dinsdag eerst het vonnis bestuderen, voordat ze zich daarover uitlaten.