Michael Collins, de Apollo 11-astronaut die niet op de maan liep, op 90-jarige leeftijd overleden

Neil Armstrong (links), Michael Collins en Buzz Aldrin achter een raam van de Apollo 11. Beeld REUTERS

Collins maakte het zelfs niet echt mee toen Armstrong, de commandant van de Apollo 11, als eerste mens zijn voet plantte op de maan. Op dat moment vloog Collins met de commandomodule Columbia aan de andere kant van de maan, waardoor hij geen contact had met de vluchtleiding in Houston en zijn collega’s die juist op de maan waren afgedaald.

Terwijl honderden miljoenen mensen op televisie getuige waren van de maanlanding, was Collins, zoals hij het later uitdrukte in zijn memoires, ‘helemaal alleen met God aan de andere kant van de maan’.

Pas nadat hij weer contact had gekregen met Houston hoorde hij dat Armstrong en Aldrin veilig waren geland met de Eagle. Wel kon hij horen hoe president Nixon de twee op de maan feliciteerde met hun geslaagde missie.

De derde man

Als ‘derde man’ en de enige die nooit de maan onder zijn voeten kreeg, trok hij minder belangstelling dan zijn collega’s. Hij was tijdens de landing vooral druk met het voorbereiden van het koppelen van de maanlander aan de Columbia, voordat het drietal zou terugkeren naar Aarde.

In zijn memoires gaf hij later toe dat hij doodsbenauwd was dat er iets mis zou gaan en dat hij voor zijn leven getekend zou zijn, als hij alleen zou terugkeren. Maar uiteindelijk verliep de terugreis zonder problemen.

Aldrin, Armstrong en Collins naast de Apollo 11 Beeld AP

Na zijn vertrek bij Nasa, een jaar na de maanmissie, werd Collins benoemd als onderminister van Buitenlandse Zaken. Vervolgens werd hij directeur van het National Air and Space Museum, gevolgd door een carrière in het bedrijfsleven.

Anders dan Aldrin lijkt hij er minder moeite mee te hebben gehad dat niet hij als eerste man op de maand stapte in plaats van Armstrong. ‘Ik denk dat hij er kwader over is dat hij niet de eerste man op de maan was, dan dat hij het kan waarderen dat hij er als tweede was’, schreef Collins ooit over Aldrin, die na de maanmissie veel moeite had zijn leven op de rails te houden.

Collins overleed volgens zijn familie aan kanker. Armstrong overleed negen jaar geleden. Van het fameuze drietal is nu alleen Aldrin nog in leven. Hij is 91 jaar.