MH17-veroordeelde Girkin niet welkom aan front Oekraïne en keert terug naar Moskou

Een archieffoto van Igor Girkin (ook bekend as Igor Strelkov) tijdens een persconferentie. Beeld EPA

Girkin, ook wel bekend als Strelkov (‘Schutter’), was de militaire commandant van de pro-Russische separatisten in Donetsk ten tijde van de ramp met MH17, waarbij alle 298 inzittenden van het toestel omkwamen. Ondanks zijn veroordeling weigert Moskou hem uit te leveren.

De laatste tijd gingen er geruchten dat Girkin naar de frontlinie in de Donbas was gegaan. Hij zou bezig zijn een vrijwilligersbataljon samen te stellen om tegen de Oekraïners te vechten. Maar op zijn Telegram-kanaal meldde Girkin deze week dat hij weer terug is in Moskou. ‘Poging nummer drie om rechtstreeks deel te nemen aan de gevechten met de strijdkrachten van ‘onze gewaardeerde partners in Kyiv’ is mislukt’, bekende hij op zijn Telegram-kanaal.

Volgens Girkin sloot hij zich in oktober aan bij het leger van de door Moskou geannexeerde ‘Volksrepubliek Donetsk’(DNR). Al vrij snel werd hem duidelijk gemaakt dat de legerleiding daar geen zin in had. Toch bracht hij tien dagen door aan het front, totdat hij erachter kwam dat hij officieel niet geregistreerd stond bij de eenheid. Het kwam erop neer dat hij geheel op eigen houtje in oorlogsgebied opereerde. Uiteindelijk moest hij zijn dienstwapen en andere spullen die hij voor het bataljon had weten te verzamelen inleveren en besloot hij terug te keren naar Moskou.

Beloning

Het lijkt erop dat Moskou hem opzettelijk heeft dwarsgezeten uit vrees dat hij in handen zou vallen van de Oekraïners en vervolgens aan Nederland zou worden uitgeleverd. Kyiv had een beloning van 100 duizend dollar uitgeloofd voor zijn aanhouding. Girkin weet ongetwijfeld allerlei details over de rol van Moskou bij de ramp met MH17 die uiterst pijnlijk kunnen zijn voor het Kremlin.

Na terugkeer in Moskou liet Girkin op Telegram weten dat hij maar weinig positieve ervaringen had overgehouden aan zijn tripjes in oorlogsgebied. ‘Onze troepen vechten maar automatisch door, zonder dat ze enig benul hebben van strategische doelen', schrijft hij. Volgens hem heerst er totale ‘apathie’ onder de Russische troepen. 'De soldaten en de officieren hebben geen flauw idee waarvoor en met welk doel zij vechten.'

Hij laat zich ook neerbuigend uit over de ‘Soerovikin-linie’, het volgens hem ‘onzinnige’ complex van loopgraven dat de nieuwe commandant van de Russische troepen in de Donbas heeft laten aanleggen. Hij verwacht ook weinig goeds van de bombardementen op de energievoorziening in Oekraïne. ‘Oekraïne zal niet doodvriezen, de Oekraïners zullen niet in opstand komen of slechter gaan vechten. Integendeel’, is zijn oordeel.