MH17-verdachte Girkin voelt zich ‘indirect verantwoordelijk’

Igor Girkin, ook wel bekend als Strelkov (de Schutter). Beeld AFP

Girkin, ook wel bekend als Strelkov (de Schutter), wilde maar weinig loslaten over het neerschieten van het toestel op 17 juli 2014. Maar hij zei wel dat het hem speet voor de 298 ‘volstrekt onschuldige’ mensen die bij de ramp om het leven zijn gekomen. ‘Dat kwam als een enorme klap bij ons aan, dat zal ik niet verbergen’, zei hij in het drieënhalf uur durende interview. ‘Aangezien er gevechten plaatsvonden waaraan ik ook meedeed, voel ik me indirect verantwoordelijk voor hun dood.'

Maar hij zei net zo goed de dood te betreuren van zijn kameraden in de strijd tegen het Oekraïense leger en de slachtoffers die nog dagelijks vallen in het gebied.

Girkin, die samen met drie anderen is aangeklaagd wegens moord op de inzittenden van het burgertoestel, zei dat hij zich niet had verdiept in de aanklacht: ‘Oninteressant, de rebellen hebben de Boeing niet neergeschoten.’ Hij zei ook dat hij het proces in Nederland niet volgt. ‘Volkomen oninteressant voor mij.'

De voormalige militaire commandant van de pro-Russische separatisten maakte duidelijk dat hij nooit vrijwillig aan het proces zal meedoen, omdat hij als Russische staatsburger de rechtsmacht van buitenlandse rechtbanken niet erkent en geen vertrouwen heeft in de rechters.

Hij sloot niet uit dat hij toch voor de rechtbank zal moeten verschijnen. ‘Theoretisch is dat mogelijk. Als er zich politieke gebeurtenissen voordoen in Rusland, zouden ze me kunnen oppakken en uitleveren’, zei hij. ‘Zelfs als ze me zouden oppakken, zou ik er niet aan meedoen.’

Schadevergoeding

Girkin zei ervan overtuigd te zijn dat Oekraïne betrokken was bij de ramp met vlucht MH17, omdat Kiev dan met de beschuldigende vinger naar de rebellen zou kunnen wijzen. ‘Het is duidelijk wie dit van pas kwam, niet de rebellen en niet Rusland.’

Hij deed lacherig over de uitspraak van een rechtbank in Illinois, die hem twee jaar geleden tot 400 miljoen dollar schadevergoeding voor de nabestaanden van de slachtoffers veroordeelde. ‘Zo veel geld heb ik niet’, verklaarde hij lachend.

Op zich was het opmerkelijk dat Girkin zich liet ondervragen door Gordon, die geen geheim maakt van zijn pro-Oekraïense standpunten. Maar Girkin weigerde te antwoorden op vragen over de levering van de BUK-raketinstallatie waarmee MH17 werd neergeschoten.

Wel bevestigde hij de strekking van een onderschept telefoongesprek waarin hij er bij de Russen op aandrong wapens te leveren, inclusief luchtdoelgeschut met de benodigde specialisten. Dit deel van het interview zal door de aanklagers in het MH7-proces ongetwijfeld worden aangehaald als bewijs dat de onderschepte telefoongesprekken authentiek zijn.

Voor de Russische autoriteiten is ook pijnlijk dat Girkin in het interview zegt dat Vladislav Soerkov, de Oekraïne-adviseur van president Poetin, feitelijk bepaalde wie er in de leiding van de rebellenrepubliek kwam te zitten. Allemaal bandieten, volgens Girkin. Dat is een argument dat Nederland kan gebruiken, nu het Rusland als staat aansprakelijk heeft gesteld voor de ramp.