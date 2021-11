MH17-proces loopt waarschijnlijk maanden vertraging op door allerlaatste poging getuige te horen

Voorzitter Hendrik Steenhuis voorafgaand aan de vervolgzitting in het Justitieel Complex Schiphol van het omvangrijke strafproces over het neerhalen van vlucht MH17. Beeld ANP

De reden voor de vertraging is een allerlaatste poging van de rechtbank om een belangrijke Russische getuige te horen: Sergej Moetskajev. Hij is commandant van de 53ste luchtafweerbrigade, de eenheid die volgens het internationale onderzoeksteam verantwoordelijk is voor de levering van de beruchte Buk-raket.

In april verzocht Nederland Rusland Moetskajev te mogen horen. In eerste instantie reageerde Moskou positief, maar sinds augustus is het stil. De rechtbank acht de commandant belangrijk genoeg voor een nieuw rechtshulpverzoek, maar heeft geen oneindig geduld. Als het hof in februari nog niets van Moetskajev heeft gehoord, gaat het verder.

Vier mannen worden verdacht van betrokkenheid bij het neerschieten van het Malaysia Airlines-toestel, waarbij alle inzittenden op 17 juli 2014 omkwamen. Slechts een van de verdachten laat zich in het proces bijstaan door advocaten. Hun pleidooi staat gepland voor maart 2021, maar wordt waarschijnlijk uitgesteld als de strafeis van het OM maanden later bekend wordt.