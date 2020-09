MH17-advocaat: ‘Poelatov is onschuldig en wil dat zelf uitleggen’

Sabine ten Doesschate en Boudewijn van Eijck, advocaten van Oleg Pulatov, arriveren bij de zwaarbeveiligde rechtszaal van Schiphol voor de zaak over MH17. Beeld REUTERS

Poelatov is een van de vier verdachten die worden beschuldigd van het neerhalen van vlucht MH17 op 17 juli 2014. Hij is de enige van de vier die zich laat bijstaan door advocaten. De strafzaak tegen de andere drie verdachten wordt bij verstek behandeld.

Tijdens de zitting van maandag bleek dat advocaten Sabine ten Doesschate en Boudewijn van Eijck voor het eerst hun cliënt hebben gesproken tijdens een bezoek in Rusland. Tot nu toe was het lastig om de Rus in zijn thuisland te bezoeken door de reisbeperkingen in verband met het coronavirus, aldus de advocaten.

Volgens Ten Doesschate waren het ‘intensieve en nuttige gesprekken’. Haar cliënt ontkent iets te maken te hebben met de MH17-ramp. Het vliegtuig werd door een Buk-raket boven het oosten van Oekraïne neergehaald. Alle 298 inzittenden, waaronder bijna 200 Nederlanders, kwamen om het leven.

Niets mee te maken

Een door de Nederlandse justitie geleid internationaal onderzoek leidde tot de aanklacht tegen de vier verdachten. Volgens Poelatov had hij niets met ‘het bestellen, bewaken en vervoeren van de Buk-raket’ te maken, en zou hij de bemanning van de raketinstallatie ook niet hebben geïnstrueerd.

‘Hij was betrokken bij de oorlog in Oekraïne, maar weet niet hoe de ramp met MH17 is veroorzaakt’, aldus zijn advocaat. Volgens haar wil haar cliënt zijn verklaring zelf toelichten, maar komt hij op advies van de verdediging niet naar Nederland. ‘Want dan wordt een onschuldig man aangehouden.’

Het uitzonderlijk omvangrijke proces over de MH17 begon dit voorjaar en bevindt zich nog altijd in de voorbereidende fase.