Mexico wil excuses van Spanje en Vaticaan voor ‘misdaden’ tegen inheemse bevolking

President Lopez Obrador tijdens een persconferentie in het presidentiële paleis. Beeld REUTERS

‘Ik heb een brief naar de Spaanse koning en de paus gestuurd opdat zij vergeving vragen aan de inheemse bevolking voor schending van wat wij nu mensenrechten noemen’, aldus president Obrador.

Lopez Obrador, de eerste Mexicaanse president van linkse signatuur, noemt in de brief de slachtingen die werden aangericht tijdens de Spaanse verovering van Mexico. ‘De kerken werden gebouwd op de restanten van tempels’, aldus de president tijdens een bezoek aan Maya-ruïnes in de staat Tabasco. ‘Wij gaan ons verzoenen, maar eerst willen wij vergeving.’

De Mexicaanse president, die in december werd beëdigd, maakte zijn actie bekend in een video die hij van zijn bezoek aan Tabasco maakte. Hij noemt de aankomst van de Spanjaarden een ‘invasie’ waarbij ‘veel misdaden werden begaan’. Lopez Obrador: ‘Er waren slachtingen, zij legden hun wil op. De zogenaamde verovering werd uitgevoerd met het zwaard en het kruis. De inheemse bevolking moet excuses aangeboden krijgen.’

Estamos en Comalcalco, vamos a Centla a conmemorar 500 años de la batalla de los españoles contra la resistencia de los mayas-chontales. pic.twitter.com/glYO0eAMtX Andrés Manuel

Afwijzing Madrid

Spanje reageerde snel op het verzoek aan koning Felipe. Madrid zei dat het ‘ferm’ de eisen van de Mexicaanse president afwijst. Spanje is een van de grootste buitenlandse investeerders in Mexico.

‘De aankomst 500 jaar geleden van de Spanjaarden moet niet worden beoordeeld in het licht van de huidige tijd’, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken in Madrid in een verklaring. ‘Onze volkeren zijn er altijd in geslaagd om te gaan met ons gezamenlijke verleden, zonder boosheid en met een constructieve invalshoek. De Spaanse regering benadrukt nog eens de bereidheid om samen te werken met de regering van Mexico.’

Het Vaticaan heeft nog niet gereageerd op de brief aan paus Franciscus. Wellicht kan de Mexicaanse president meer gedaan krijgen van het Vaticaan. De paus bood vier jaar geleden al zijn excuses aan voor de misdaden begaan door de katholieke kerk tegen de indiaanse bevolking tijdens de verovering van de regio.

De oproep van Lopez Obrador komt een jaar voor de 500-jarige herdenking van de val van Tenochtitlan, de hoofdstad van het Azteekse rijk. De president zei dat hij zelf ook het goede voorbeeld wil geven. Hij kondigde aan dat hij zijn verontschuldigingen zal aanbieden voor wat de indiaanse bevolking is aangedaan door de staat. ‘Er was veel onderdrukking.’ Lopez Obrador zei dat hij 2021 het jaar van een ‘historische verzoening’ wil maken.