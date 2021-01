Mexico vervolgt oud-minister van Defensie niet – volgens VS werkte hij voor drugbazen

Salvador Cienfuegos Zepeda. Beeld AP

Met het besluit van het OM is de arrestatie van Cienfuegos op de luchthaven van Los Angeles, vier maanden geleden, als een kaartenhuis ineengestort. De aanhouding door de Amerikanen, de druk van Mexico om de machtige oud-generaal uit te leveren en uiteindelijk zijn vrijuit gaan, het zou niet misstaan in een aflevering van de serie Narcos.

De 72-jarige Cienfuegos is een van de machtigste mannen in Mexico die ooit in verband werd gebracht met de welig tierende drugshandel. Na een jarenlang onderzoek door de Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst DEA, werd hij in oktober in de boeien geslagen in Los Angeles waar hij net was geland met zijn gezin.

Cienfuegos, minister van Defensie tussen 2012 en 2018, was er zo van overtuigd dat de DEA hem niet in de gaten had, dat hij jarenlang regelmatig de VS bezocht. Maar Amerikaanse drugsagenten kwamen erachter dat de man die in afgetapte telefoontjes door narcohandelaren ‘El Padrino’ (De Godfather) werd genoemd, niemand minder dan Cienfuegos was.

“Se llegó a la conclusión de que el General Salvador Cienfuegos Zepeda nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades norteamericanas", ha resuelto la @FGRMexico https://t.co/rGHvQp88r6 — EL PAÍS México (@elpaismexico) 15 januari 2021

Geheime aanklacht

Nadat hij minister af was en van zijn pensioen genoot, werd de oud-generaal in 2019 in staat van beschuldiging gesteld door het OM in New York in een geheime aanklacht. Volgens de VS zou Cienfuegos hand en spandiensten hebben verricht voor het H-2-drugskartel dat werd geleid door de vijf Beltrán Leyva-broers. De generaal zou ervoor hebben gezorgd dat het leger, dat door de regering op grootschalige wijze werd ingezet tegen de drugsbazen, dit kartel niet op de korrel nam, maar juist de concurrenten.

In ruil daarvoor zou Cienfuegos fors beloond worden. Maar een maand na zijn arrestatie zag de toekomst er weer beter uit voor de oud-minister. Na forse druk van de regering van president López Obrador, die furieus was dat de VS Mexico niet hadden ingelicht over het DEA-onderzoek, ging Washington in november ermee akkoord dat Cienfuegos kon vertrekken.

In plaats van het vooruitzicht dat hij de rest van zijn leven in een Amerikaanse cel zou doorbrengen, was er nu sprake van een onderzoek in eigen land naar zijn handel en wandel dat mogelijk tot niets zou leiden. Wat toen al volop was te horen in Mexico, namelijk dat een van de machtigste oud-militairen van het land de dans zou ontspringen, werd donderdag bewaarheid.

Gen. Salvador Cienfuegos, Mexico’s former defense minister, was arrested in Los Angeles at the request of the DEA, senior Mexican officials said. He is the highest ranking Mexican official to be arrested in connection with drug-related corruption. https://t.co/HkvH9nudOM — The Wall Street Journal (@WSJ) 16 oktober 2020

‘Grote smet’

Volgens het Mexicaanse OM klopte er niets van de Amerikaanse beschuldigingen. ‘Hij heeft nooit een ontmoeting gehad met leden van de criminele organisatie die onderzocht werd door de Amerikaanse autoriteiten. Ook stond hij niet in contact met ze en verrichtte hij geen handelingen om ze te beschermen’, aldus de openbare aanklager in een verklaring.

Zijn onderzoek naar het financiële vermogen van Cienfuegos had ook niet boven tafel gebracht dat de oud-minister vele drugsmiljoenen had verdiend. ‘Dit is een grote smet op het justitieel systeem in Mexico’, aldus Mike Vigil, oud-chef internationale operaties van de DEA, tegen een Mexicaanse omroep.

Vigil was al in 2012, toen Cienfuegos minister was, op de hoogte van de beschuldigingen tegen hem. ‘Het was ongehoord, omdat Mexico de strijdkrachten altijd op een voetstuk had gezet’, zei hij in oktober toen hij vrijuit kon praten omdat Cienfuegos was gepakt.