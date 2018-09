Mexico vermoedt infiltratie drugskartel en ontwapent complete politieafdeling Acapulco

De nationale politie en het leger nemen de taken over van de politieafdeling van Acapulco. Foto AP

Een legioen van bewapende Mexicaanse mariniers en soldaten viel dinsdag het lokale politiebureau van Acapulco binnen. Twee politiecommandanten werden op verdenking van moord gearresteerd. Zevenhonderd agenten moesten hun wapens, radio’s en kogelvrije vesten inleveren. De nationale politie en het leger nemen voor onbepaalde tijd de taken van de afdeling over.

De overheid laat weten deze drastische stap te nemen ‘vanwege de verdenking dat de politieafdeling is geïnfiltreerd door criminele groepen’. De politie zou ‘compleet ineffectief’ zijn in het bestrijden van de toenemende criminaliteit.

‘Het is leuk in Acapulco’, zong Elvis Presley met ontbloot bovenlijf en kleurrijke zwembroek in 1963. De Mexicaanse badplaats was toen nog een favoriete uitvalsbasis voor Hollywoodsterren, onder wie John Wayne en Elizabeth Taylor.

Die tijd ligt in een ver verleden. Het moordcijfer van Acapulco lag vorig jaar op 103 per 100 duizend inwoners. Daarmee behoort de stad tot de gevaarlijkste plaatsen ter wereld. Ter vergelijking: in Amsterdam lag het moordcijfer in 2017 op ongeveer 2 per 100 duizend inwoners.

Mexicaanse mariniers escorteren een hoge veiligheidsfunctionaris na het overnemen van het gezag in Acapulco. Foto AFP

Bloederig strijdtoneel

De Amerikaanse overheid herhaalt de oproep niet af te reizen naar de Mexicaanse staat Guerrero, waarin Acapulco gelegen is. Die is in de loop der jaren uitgegroeid tot een bloederig strijdtoneel van rivaliserende drugsbendes. De staat is rijk aan papaver, waaruit opium gewonnen kan worden, een belangrijk bestanddeel van onder andere heroïne.

De infiltratie van drugscriminelen in lokale politieafdelingen is een groot probleem in Guerrero. Sinds 2014 werden daar al in meer dan twaalf steden politieagenten opgepakt. Ook in andere Mexicaanse staten gebeurt dit. Zo zijn in het noordelijke Tamaulipas sinds 2011 bijna alle lokale politie-eenheden ontbonden.

De slecht betaalde en getrainde lokale politieagenten van Mexico zijn een makkelijke prooi voor de drugsbendes. Die kopen hen om, of dreigen met moord als ze hiertoe weigeren. In sommige steden in de staten Guerrero en Veracruz was de situatie zo ernstig dat politieagenten in opdracht van het drugskartel mensen ontvoerden en aan hen overleverden.

Vorig jaar werden meer dan 30 duizend mensen vermoord in Mexico, een recordcijfer sinds 1997. De overheid probeert de drugsoorlog al meer dan een decennium met militaire eenheden onder controle te krijgen.