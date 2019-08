Mexico reageert verontwaardigd op schietpartij in El Paso: ‘Het is een daad van barbarisme’

Een herdenking in de grensplaats El Paso. Beeld AP

Ebrard ziet de schietpartij als een terreurdaad. ‘Mexico is verbijsterd’, zei hij zondag. ‘Het is een daad van barbarisme.’ Hij heeft aan de Amerikaanse autoriteiten gevraagd hoe de schutter aan zijn wapen kwam. ‘Het feit dat Mexicanen hun leven hebben verloren, dwingt ons alle mogelijk wettelijke acties te nemen met betrekking tot wapens.’

Waar buitenlandminister Ebrard zich stevig uitlaat over de aanslag in El Paso, kiest de Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador zijn woorden zondag zorgvuldiger. ‘Ondanks de pijn en verbijstering moet Mexico zich niet met interne problemen van andere landen bemoeien.’ Obrador is net als Ebrard kritisch op de wapenwetgeving in de VS. ‘In Mexico is er controle over de wapenverkoop, terwijl in andere landen wapens als ieder ander product verkocht kunnen worden.’

Een mariachiband treedt op tijdens een wake in El Paso. Beeld Getty Images

Mexico overweegt juridische stappen tegen de schutter Patrick Crusius te ondernemen, omdat het land de daad als racistisch georiënteerd terrorisme tegen Mexicaanse burgers beschouwt. Zo’n rechtszaak zou kunnen leiden tot de uitlevering van Crusius aan Mexico, maar over de precieze invulling hebben de Mexicaanse autoriteiten zich nog niet uitgelaten. Ondertussen hebben Amerikaanse aanklagers al de doodstraf tegen hem geëist.

Bewuste keuze

De schietpartij vond plaats bij supermarktketen Walmart in El Paso, op slechts acht kilometer van de grens met Mexico. In de grensstad heeft volgens de laatste cijfers ongeveer 80 procent van de 680 duizend inwoners een Latijns-Amerikaanse achtergrond. Ook passeren dagelijks tienduizenden Mexicanen legaal de bekende grenspost met de Mexicaanse stad Ciudad Juárez om in El Paso te werken of winkelen. De meeste Mexicaanse slachtoffers zijn afkomstig uit het grensgebied met de VS. Onder de gewonden zat onder anderen een man die in de Walmart was om schoolspullen voor zijn dochter te kopen.

In El Paso heeft ongeveer 80 procent van de inwoners een Latijns-Amerikaanse achtergrond. Beeld AFP

Dat Crusius in El Paso toesloeg, lijkt een bewuste keuze. In het manifest dat hij online verspreidde, spreekt de 21-jarige dader over een daad van haat en racisme tegenover het toenemende aantal latino's in de VS. Hij reisde maar liefst tien uur, voordat hij het vuur opende op het winkelende publiek.

Relatie VS en Mexico

Verschillende Amerikaanse media en Democraten hebben het verband gelegd tussen de schietpartij en de uitspraken die president Donald Trump in het verleden deed over Mexicanen. Zo noemde hij ze tijdens zijn presidentiële campagne ‘verkrachters’ en ‘criminelen’. Voor de voormalige Mexicaanse president Felipe Calderón waren Trumps uitspraken aanleiding hem op Twitter te vragen om te stoppen met het aanzetten tot racistische daden. ‘Hij moet stoppen met het stigmatiseren van anderen.’

De relatie tussen Mexico en de VS staat onder druk sinds Trumps presidentschap. Hij heeft gedreigd de importtarieven op Mexicaanse producten te verhogen als Mexico niet meewerkt aan het tegenhouden van migranten en de bouw van een grensmuur.

