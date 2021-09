Mexico haalt abortus uit het strafrecht, deur naar legalisering geopend

Conservatieve anti-abortusdemonstranten bidden buiten het Hooggerechtshof in Mexico-Stad. Beeld EPA

‘Dit is een historische stap voor de rechten van vrouwen,’ zei rechter Luis Maria Aguilar na het besluit een abortuswet van de noordelijke deelstaat Caohuila onwettig te verklaren. Die gewraakte wet voorziet in maximaal drie jaar gevangenisstraf voor vrouwen die hun zwangerschap afbreken.

De uitspraak is een grote overwinning voor voorvechters van vrouwen- en mensenrechten in het overwegend katholieke land met meer dan 127 miljoen inwoners, omdat hiermee een juridisch precedent is geschapen dat op den duur kan leiden tot legalisering van abortus in heel Mexico.

Ook voor vrouwen in andere Latijns-Amerikaanse landen die nog niet zover zijn als Argentinië, waar abortus tot de veertiende week in januari volledig werd gelegaliseerd, is de uitspraak een opsteker. In Latijns-Amerika hebben verschillende landen, zoals Ecuador, Cuba, Guyana en Uruguay hun abortuswetgeving recent aanzienlijk verruimd.

Mogelijk komen door deze nieuwe uitspraak Mexicaanse vrouwen vrij die nu nog gevangen zitten wegens hun abortus. Slechts in vier van de 32 federale gebieden in Mexico is abortus niet strafbaar.

Een ander gevolg is dat wellicht abortustoerisme vanuit de Verenigde Staten naar Caohuila op gang komt, omdat een aantal Amerikaanse staten de afgelopen tijd juist strengere wetgeving tegen abortus hebben ingevoerd. Zo is in de zuidelijke staat Texas abortus onlangs strafbaar gesteld vanaf de zesde week van de zwangerschap en worden burgers zelfs aangemoedigd potentiële overtreders, zoals werknemers van abortusklinieken voor de rechter te slepen. Belangengroeperingen voor vrouwenrechten vrezen dat zeker 85 procent van de vrouwen in Texas die hun zwangerschap willen afbreken, daar na invoering van deze wet geen mogelijkheid meer voor hebben.