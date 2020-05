Mexicanen in Nederland veroordeeld tot zes jaar cel wegens productie van crystal meth

In het Gelderse dorp Achter-Drempt is een volgens de politie enorm crystal meth-lab aangetroffen. In de schuur bij een boerderij aan de Zomerweg lag een hoeveelheid crystal meth, en afgeleiden van dit verdovende middel, met een handelswaarde van naar schatting 10 miljoen euro. Beeld ANP

In februari vorig jaar trof de politie in een bedrijfspand in Wateringen honderden kilo’s drugs aan met een straatwaarde van ongeveer 80 miljoen euro. Naar schatting werd er in het ‘professioneel opgezette en ingerichte laboratorium’ bijna 850 kilo crystal meth geproduceerd.

De drie verdachten werden aangehouden terwijl ze aan het werk waren. Volgens henzelf waren ze het slachtoffer van mensenhandel en werden ze bedreigd. Maar dat gelooft de rechtbank niet. ‘De verdachten werkten zonder enig toezicht in het drugslab, ze waren in het bezit van de sleutel van het appartement waar zij verbleven en een van hen had een telefoon waarmee versleuteld kan worden gecommuniceerd’, aldus de rechtbank. De rechters erkennen dat ‘het zeker zo zal zijn dat het leven in Mexico niet altijd makkelijk is en dat de verleiding groot is om in Nederland een naar Mexicaanse begrippen vorstelijk salaris te verdienen’. Maar, stellen ze, dat is geen excuus. ‘Crystal meth is wellicht de voor de volksgezondheid meest gevaarlijke drug die op dit moment op de markt wordt gebracht.’

De vondst van crystal meth-laboratoria in Nederland is niet meer uitzonderlijk. Eerder deze maand arresteerde de politie in het Gelderse Achter-Drempt drie verdachten: een Colombiaan, een Mexicaan en een Amerikaan. Bij de inval werd onder meer crystal meth ter waarde van 10 miljoen euro aangetroffen. En in mei vorig jaar trof de politie eveneens drie Mexicanen aan op een drugsboot in Moerdijk. Zij werden in maart veroordeeld tot celstraffen tot vier jaar.

Breaking Bad

In Nederland is nauwelijks markt voor de drug die vooral bekend is geworden door de tv-serie Breaking Bad. Aangenomen wordt dat de hier geproduceerde crystal meth vooral bedoeld is voor de export, en dat Nederland dankzij een goede infrastructuur wordt gezien als een handig distributieland. Van hieruit wordt de drug verscheept naar landen als Duitsland, Letland, Estland en Australië. Bovendien vermoedt justitie dat de buitenlandse opdrachtgevers Nederland aantrekkelijk vinden als productieland: de straffen voor drugsdelicten zijn relatief laag en dankzij de al bestaande synthetische drugsindustrie kunnen de criminelen hier makkelijk aan grondstoffen komen.

Vorige week zeiden recherchechefs in De Telegraaf dat ze bezorgd zijn over het snel toenemende aantal ‘methlabs’ in Nederland. ‘We hebben aanwijzingen dat Nederlandse drugshandelaren samenwerken met Mexicanen en deskundigheid inkopen om xtc-labs te vervangen door laboratoria waar crystal meth geproduceerd wordt’, zei politiecommissaris Andy Kraag, baas van de landelijke recherche. Collega Max Daniel, landelijke portefeuillehouder drugs, vermoedt dat Mexicaanse drugskartels nieuwe afzetmarkten in Europa zoeken en Nederland zien als productieplaats.

‘Alles is hier aanwezig’, zegt Daniel. ‘Een goede infrastructuur voor drugssmokkel, plaatselijke pillenboeren die welwillend samenwerken als ze meer geld kunnen verdienen, een mild strafklimaat en een gunstige ligging ten opzichte van Europese groeimarkten.’ De wereldwijde handel en distributie van deze drug is stevig in handen van Mexicaanse drugskartels, berucht om hun gewelddadige werkwijze.