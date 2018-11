Mexicanen demonstreren tegen migranten die onderweg naar VS zijn: ‘Wij willen jullie hier niet!’

Mexicaanse demonstranten tijdens een confrontatie met de politie bij een migrantenopvang. Beeld AP

Een maand geleden vertrok een karavaan van duizenden migranten, die voornamelijk afkomstig zijn uit Honduras, naar de VS. Zo’n drieduizend man is nu aangekomen in Tijuana, en volgens de federale regering zijn er nog zo’n zevenduizend onderweg. De VS nemen aan deze grenspost echter niet meer dan honderd asielaanvragen per dag in behandeling. Persbureau AP beschrijft hoe asielzoekers zichzelf moeten registreren in een beduimeld schriftje waar al zeker drieduizend namen in stonden genoteerd voordat deze mensenstroom Tijuana bereikte.

De karavaan bestaat voor het grootste deel uit mensen die de armoede en het geweld van bendes in hun thuisland willen ontvluchten, maar onder hen bevinden zich bijvoorbeeld ook zo’n zeventig transgenders die asiel willen aanvragen in de VS.

Zondag trokken bezorgde en boze inwoners van Tijuana de stad in met vlaggen en protestborden. Ze zongen het Mexicaanse volkslied en schreeuwden dat de migranten zo snel mogelijk weer weg moeten. Gevreesd wordt dat ze nog maanden in Tijuana blijven hangen, en dat er teveel publiek geld wordt ingezet om de migranten te helpen. ‘We willen hen hier niet!’, riepen de ze. Een aantal inwoners gooide tijdens de protesten met stenen naar de migranten.

Een man op de muur die op de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten staat. Beeld AFP

De burgemeester van Tijuana, Juan Manuel Gastelum, omschreef de komst van de karavaan als ‘een lawine’ en zei dat de stad niet in staat is om zoveel mensen voor langere tijd op te vangen. In de reguliere opvangcentra kunnen maximaal zevenhonderd mensen terecht en om te voorkomen dat er duizenden mensen in parken of op straat zullen slapen, is er nu ook een gymzaal en een recreatiecomplex voor hen ingericht. De burgemeester heeft de federale regering om extra geld gevraagd en de minister van Binnenlandse Zaken liet weten dat er in elk geval voedsel en dekens worden gebracht.

Prikkeldraad en hekken

De Amerikaanse grenspolitie heeft de grens met prikkeldraad en hekken versterkt om te voorkomen dat migranten illegaal kunnen oversteken. In de aanloop naar de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen werd de karavaan door president Trump uitgemolken als verkiezingsthema: hij had het over duizenden figuren die de Verenigde Staten wilden binnendringen, onder wie ‘gevaarlijke criminelen en onbekende types uit het Midden Oosten’. ‘Het is een aanval op ons land’, zei Trump op een verkiezingsbijeenkomst in Texas. Prompt stuurde hij zevenduizend militairen naar het gebied om de grenspolitie te helpen. De soldaten mogen de grens niet zelf bewaken, omdat het leger bij wet niet mag worden ingezet in de VS.

Tien dagen geleden probeerde Trump de migranten met een nieuwe maatregel verder te ontmoedigen. Iedereen die de VS binnenkomt, legaal of illegaal, heeft het recht om asiel aan te vragen, maar met een presidentieel besluit maakte hij de aanvraag van een asielvergunning onmogelijk voor migranten die het land illegaal zijn binnengekomen. Mensenrechtenorganisaties hebben aangekondigd dit besluit aan te vechten bij de rechter.