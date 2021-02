Mexicaanse vrouwen pikken het niet meer: ‘Breek het patriarchale pact’

In Mexico Stad werd eerder deze week fysiek geprotesteerd tegen het kandidaatschap van Macedonio. Beeld EPA

De links-populistische president López Obrador doet de aantijgingen vooralsnog af als aanvallen in campagnetijd. Maar het staatshoofd moet kleur bekennen, vinden veel Mexicanen: ‘President, breek het pact!’

De 64-jarige Félix Salgado Macedonio heeft er al een half leven in de politiek op zitten en hoopt in juni een post binnen te slepen die hem twee keer eerder ontging: het gouverneurschap van zijn eigen deelstaat Guerrero. Van 2005 tot 2008 was hij al burgemeester van Acapulco, de beroemde (en beruchte) badplaats van Guerrero. Dit jaar kan het gouverneurschap hem bijna niet ontgaan, na twee mislukte pogingen in de jaren negentig: hij is sinds januari officieel kandidaat van de machtige regeringspartij Morena van president López Obrador.

Maar het is de vraag of zijn naam in juni nog op het stembiljet staat. Er lopen twee verkrachtingszaken tegen de politicus, een uit 1998, een andere uit 2016. Drie andere vrouwen beschuldigen hem van seksueel ongewenst gedrag. In januari deed Salgado’s kandidatuur al stof opwaaien in zijn partij Morena. Ruim honderd afgevaardigden van de partij ondertekenden een petitie tegen Salgado, maar president López Obrador en partijvoorzitter Mario Delgado bleven de kandidaat steunen.

Selfies

De verontwaardiging sloeg afgelopen week over naar de rest van het land. Vrouwen uit de Mexicaanse culturele elite gingen voorop in het verzet tegen kandidaat Salgado en richtten hun pijlen op president López Obrador. Schrijvers, acteurs, intellectuelen en activisten plaatsten op sociale media selfies waarop zij een papier omhoog houden met de tekst: ‘Presidente, rompa el pacto!’ - President, breek het pact.

🔴Presidente Rompa el Pacto! Exigen a AMLO dejar de defender a Félix Salgado https://t.co/FhwY1dnamU pic.twitter.com/Gpbl9yFOsf — elbigdatamx (@ElBigDataMx) 20 februari 2021

Met ‘het pact’ bedoelen de activisten het patriarchaat, een samenleving waarin mannen elkaar de hand boven het hoofd houden. ‘Voor wie niet weet wat het patriarchale pact is’, schrijft columnist Marcela Brown in de krant Milenio: ‘Dat betreft een afspraak of medeplichtigheid tussen mannen gericht op het behouden van hun privileges.’ Precies het soort impliciete afspraak dat zou bestaan tussen president López Obrador en Salgado.

Drie dagen op rij reageerde de president afgelopen week bagatelliserend op vragen van journalisten over de gouverneurskandidaat. De aantijgingen tegen Salgado waren volgens hem ‘politiekerig’, media en oppositiepartijen zouden eropuit zijn om de kandidaat ‘te lynchen’. Uiteindelijk moeten ‘de mannen en vrouwen’ van Guerrero over de kandidatuur van Salgado beslissen, zei de president. Mogelijk volgt er eerder een oordeel van zijn eigen partij Morena. Een commissie onderzoekt of Salgado’s kandidatuur na alle ophef nog wel gepast is.