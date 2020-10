Mexicaanse oud-minister van Defensie opgepakt in VS wegens drugshandel

Salvador Cienfuegos Zepeda. Beeld REUTERS

Cienfuegos werd in de boeien geslagen toen hij met zijn familie arriveerde op de luchthaven van Los Angeles. Eind vorig jaar werd oud-minister Genaro Garcia Luna van Openbare Veiligheid in Texas gearresteerd, omdat hij miljoenen dollars van het Sinaloa-kartel zou hebben aangenomen. Cienfuegos wordt ook verdacht van het witwassen van drugsgeld.

De arrestatie is pikant omdat de oud-generaal onder president Enrique Peña Nieto zes jaar lang een van de belangrijkste figuren was in de bloedige strijd tegen de drugskartels, die al duizenden Mexicanen het leven heeft gekost.

Waar Cienfuegos precies van verdacht wordt, is nog onduidelijk. De drugsbestrijdingsdienst DEA wil nog niet reageren op zijn aanhouding. De arrestatie is echter koren op de molen van president Trump die al sinds 2015 felle kritiek heeft op de drugshandel in Mexico en de activiteiten van Mexicaanse criminelen in de VS. Met het aantreden van president Andrés Manuel López Obrador in 2018 ging Cienfuegos met pensioen.

Aanzien leger

De arrestatie van de 72-jarige Cienfuegos is een klap voor het aanzien van de Mexicaanse strijdkrachten, in het bijzonder de landmacht. Volgens een hoge DEA-functionaris, Mike Vigil, circuleerden er wel al jaren geruchten dat Cienfuegos corrupt was. Vigil was hier al in 2012 van op de hoogte, toen de generaal minister werd.

‘Er waren altijd beschuldigingen over corruptie’, aldus Vigil, voormalig hoofd internationale operaties van de DEA. ‘Maar niets waar wij onze tanden in konden zetten. Het was ook ongehoord, omdat Mexico de strijdkrachten altijd op een voetstuk heeft gezet.’

Net als zijn voorganger, maakt president López Obrador op grote schaal gebruik van het leger om de drugskartels te bestrijden. Alleen al vorig jaar vielen er meer dan dertigduizend doden door het drugsgeweld in Mexico. De president beschuldigt de regeringen van zijn voorgangers al jaren van corruptie. Tijdens het proces in 2018 tegen de vroegere baas van het Sinaloa-kartel Joaquin Guzman, ‘El Chapo’, kwam de welig tierende corruptie in Mexico ook aan de orde.

Oud-minister Garcia Luna werd toen door een familielid van ‘El Chapo’ ervan beschuldigd te zijn omgekocht. Hij zou drie miljoen dollar hebben aangenomen. Het geld werd verstuurd in twee koffers. De bewindsman ontkende de aantijgingen. Hij dacht daarna van de zaak af te zijn. Maar afgelopen december werd hij door de DEA in Dallas opgepakt vanwege betrokkenheid bij de drugshandel.