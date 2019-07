Mexicaanse minister van Financiën neemt ontslag en uit daarbij forse kritiek, nieuwe klap voor president

In de brief, die Urzúa Macías ook deelde op Twitter, schrijft de 64-jarige econoom: ‘Ik ben ervan overtuigd dat al het economische beleid moet worden uitgestippeld op basis van feiten en dat het beleid vrij moet zijn van extremistische politieke standpunten. Aan die vereisten voldeed het Mexicaanse beleid niet tijdens mijn periode als minister.’

De voormalige minister van Financiën vindt het onacceptabel dat hij op zijn ministerie te maken kreeg met ambtenaren die geen kennis van zaken hadden. Volgens Urzúa Macías verdedigden invloedrijke leden uit de regering die aanstellingen om hun eigen belangen veilig te stellen.

Economisch beleid onder druk

Urzúa Macías moest tijdens zijn ministerschap de zakenwereld vaak geruststellen dat het wel meeviel met het linkse beleid van de nieuwe Mexicaanse president. Ook moest hij verantwoorden waarom de bouw van het nieuwe vliegveld van Mexico-Stad, een project van 11,5 miljard euro waarvan de bouw al gestart was, werd geannuleerd. Maar uiteindelijk heeft Urzúa Macías zich niet kunnen vereenzelvigen met het economische beleid van López Obrador.

De kritiek van Urzúa Macías is in strijd met de beloften die López Obrador deed tijdens zijn presidentiële campagne. Die zei dat hij anti-establishment was en de grootschalige ongelijkheid en corruptie in Mexico wilde bestrijden. Om zijn goede intenties kracht bij te zetten, maakte Amlo van het presidentieel paleis een culturele instelling en verkocht hij het presidentiële vliegtuig. In zijn korte tijd als president heeft hij de onderhandelingen over het vrijhandelsakkoord met de Verenigde Staten en Canada heropend en werden de controles bij de Mexicaanse grens op aandringen van de VS aangescherpt.

Agradezco la oportunidad de haber podido servir a México. pic.twitter.com/aaa2cIa9uI Carlos Urzúa

Toch staat het Mexicaanse economische beleid onder druk. Door het ontslag van Urzúa Macías daalde de waarde van de Mexicaanse peso ten opzichte van de Amerikaanse dollar. De munt heeft het al langer zwaar vanwege de dreigende importheffingen vanuit de VS. Ook beloofde López Obrador aan het begin van zijn ambtstermijn dat de Mexicaanse economie jaarlijks met 4 procent zou groeien, maar voorlopig is daar nog weinig van terug te zien in de op een na grootste economie van Latijns-Amerika.

Niet de eerste kritiek

Urzúa Macías is niet de eerste die kritisch is op de Mexicaanse president. In april stelde Amlo’s voormalige politieke partij, de Partij van de Democratische Revolutie, in het dagblad Reforma dat López Obrador van Mexico een autoritair regime maakt. De voormalige Amerikaanse ambassadeur in Mexico, Roberta Jacobson, vergeleek Amlo in mei nog met haar eigen president Donald Trump, nadat hij op een persconferentie de media elitair en conservatief had genoemd.

Aan het eind van zijn ontslagbrief bedankt Urzúa Macías de Mexicaanse president dat hij de kans heeft gekregen om het land te dienen. Hij werkte tussen 2000 en 2003 al samen met Amlo, die toen burgemeester van Mexico-Stad was. López Obrador heeft via Facebook zijn ontslag geaccepteerd en de onderminister van Financiën, Arturo Herrera Gutiérrez, aangesteld als opvolger. ‘We willen nog altijd het neoliberale economische beleid van de afgelopen 36 jaar veranderen. We kunnen geen oude wijn in nieuwe flessen doen.’

Woensdag gaf de Mexicaans president een verklaring voor het ontslag van zijn minister van Financiën. Urzúa Macías had volgens hem onenigheid met zijn stafchef Alfonso Romo en de baas van de Mexicaanse belastingdienst. López Obrador heeft vertrouwen in zijn nieuwe minister van Financiën en hoopt dat er niet meer kabinetsleden ontslag nemen.