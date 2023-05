Mexicaanse hit: narco-pop over drugshandel in Amsterdam

Peso Pluma nam begin april zijn clip op in Amsterdam. Beeld YouTube

Rosa Pastel, verwijzend naar een roze partydrug, is de nieuwste hit van de in Mexico immens populaire Peso Pluma, artiestennaam van de 23-jarige Hassan Emilio Kabande Laija. De zanger verheerlijkt in zijn muziek de beruchte Mexicaanse drugskartels. Op 20 april lanceerde hij een nummer geheel gewijd aan Nederland.

De songtekst beschrijft de (sporadische) aanwezigheid van Mexicaanse drugscriminaliteit in Nederland. In juni 2020 werd in Gelderland een drugslab opgerold, waar de politie twee Mexicanen aantrof die methamfetamine fabriceerden. Was er sprake van Mexicaanse uitbreiding naar de polder?

Over de auteur Joost de Vries is correspondent Latijns-Amerika voor de Volkskrant. Hij woont in Mexico-Stad. Hij werkte eerder op de economische en politieke redactie van de Volkskrant.

Zanger Peso Pluma (‘vedergewicht’, vanwege zijn dunne gestalte) suggereert dat de twee Mexicaanse ‘koks’ geen uitzondering waren. Rosa Pastel zet Amsterdam neer als aantrekkelijke bestemming voor drugstoeristen én Mexicaanse handelaren. Of dat nu klopt of niet, wat hij verkondigt wordt gehoord in Mexico en omstreken. Momenteel domineert hij met veertien nummers de Mexicaanse Spotify-top 50 en toert hij langs volle zalen in de VS.

Toetje

De jonge artiest nam begin april zijn clip op in Amsterdam en bezocht zijn landgenoot en Ajax-verdediger Edson Álvarez in de Johan Cruijff Arena. De video toont Peso Pluma en collega Jasiel Nuñez op de Magere Brug, onder de Oude Kerk, in Amsterdam-Noord en in het Ajax-stadion. Ze zingen: ‘Daar in Amsterdam beweeg ik haar (drugs, red.). We hebben een toetje meegenomen. Toe maar, probeer maar, hoe bevalt het? Neem een paar gram pastelroze.’

Narco-pop, dat in rap tempo doordringt tot de Mexicaanse mainstream popmuziek, is geen onschuldige artistieke uiting, reageert Javier Oliva, veiligheidsexpert aan de Autonome Universiteit van Mexico. ‘De Nederlandse autoriteiten zouden de video en de tekst van dit nummer moeten onderzoeken’, zegt de wetenschapper via de telefoon. ‘Zonder twijfel bestaan er allianties (tussen Mexicaanse en Nederlandse criminaliteit, red.).’

Twintiger Kabande is op dit moment de populairste van een grote groep jonge artiesten die een nieuwe draai geven aan de reeds jaren bestaande ‘narcocorridos’, Mexicaanse countryliederen die de grote drugsbazen eren. De nieuwe generatie mengt de plattelandsstijl met stedelijke ritmes en merkkleding en breekt daarmee alle records. ‘Altijd paraat’, zingt Peso Pluma in een eerbetoon aan drugsbaas El Chapo. Problematisch in een land dat kampt met endemisch drugsgeweld, menen critici. Maar jongeren lopen ermee weg.

‘Criminele glamour’

Kabandes ‘pastelroze’ gaat over een drug die in Nederland bekendstaat als tusi, een roze poeder dat volgens het Trimbos Instituut bestaat uit ‘mdma, ketamine en/of cafeïne’. Het middel wint weliswaar aan populariteit in het Nederlandse uitgaansleven, maar heeft tot nog toe niet tot grote ongelukken geleid. In genomen monsters vond de organisatie geen ‘acuut levensgevaarlijke stoffen’.

‘Criminele glamour verkoopt’, reageert criminoloog Damián Zaitch (Universiteit Utrecht) via de telefoon.‘Denk aan Scarface, series als Narcos. En nu deze Peso Pluma.’ Hoewel het een twijfelachtige eer is voor Amsterdam, vermoedt Zaitch dat het nummer op niet veel meer is gebaseerd dan stoerdoenerij. ‘We wachten al heel lang op de komst van de Mexicanen, maar los van incidenten zien we nog geen trend.’

Het klopt, zegt de criminoloog, dat er op het hoogste niveau internationale banden bestaan tussen criminele organisaties, maar voor een structurele Mexicaanse aanwezigheid in Nederland ontbreekt vooralsnog bewijs. Het zijn nog steeds de Zuid-Amerikanen en hun cocaïne die de Europese markt domineren. En de roze mdma van Peso Pluma? ‘Die kan veel goedkoper gemaakt worden in Brabant.’