‘Mexicaans scenario’ in viervoudige moord Enschede afgewezen

De growshop waarin de viervoudige Enschedese moord plaatsvond, werd daarna afgeschermd door hekwerk; ook de ramen waren afgeschermd. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Op 13 november 2018 werden in een growshop in Enschede vier mannen doodgeschoten. De politie arresteerde kort daarna drie verdachten, een 58-jarige vader en zijn twee zonen. Zij zitten sindsdien vast in afwachting van hun berechting. Donderdag moesten zij voor de rechtbank in Almelo verschijnen voor een pro forma zitting die dient als voorbereiding voor de eigenlijke rechtszaak.

De verdachten, alle drie geboren in Servië, zouden de growshopeigenaar en drie andere aanwezigen hebben vermoord na een ruzie over een partij hennepplanten. Kort voor de vorige zitting in mei werd via de website van misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink een alternatief scenario gepresenteerd. Volgens dit verhaal zou de viervoudige moord het werk zijn van leden van een Mexicaanse drugskartel. Die zouden wraak hebben willen nemen voor de diefstal van een partij drugs en de moord op een van hun bendeleden eind 2017.

Officier van justitie Aidan van Veen zei donderdag dat de afgelopen maanden is onderzocht of dit scenario kan kloppen. Daar is volgens hem geen enkele aanwijzing voor gevonden. Zo is er bij de politie niets bekend over een moord op een Mexicaan eind 2017.

Daar staat tegenover dat er tegen de huidige verdachten een stapel aan bewijzen is. In de auto van een van hen is bloed gevonden van een van de slachtoffers. Dna van de verdachten is gevonden op een kogelhuls en een videokabel in de growshop. Ook zijn er in het bloed afdrukken van schoenen gevonden die passen bij die van de verdachten.

Dat wijst maar één kant op, aldus Van Veen: ‘Deze drie mannen zijn er geweest en hebben de slachtoffers doodgeschoten.’ De drie verdachten zelf weigeren nog steeds verklaringen af te leggen.

Het onderzoek tegen de drie wordt de komende maanden afgerond. De volgende zitting staat gepland voor 7 november. Naar verwachting zal de inhoudelijke behandeling van de zaak pas volgend jaar beginnen.