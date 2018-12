Mexicaans oppositie-echtpaar omgekomen bij helikoptercrash

Martha Erika Alonso, een bekende politca van de centrum-rechtse oppositiepartij PAN, was pas op 14 december ingehuldigd als gouverneur van de centrale staat Puebla, na een fel betwiste verkiezingsstrijd. De partij MORENA van de linkse Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrador beschuldigde haar ervan de verkiezingen te hebben ‘gestolen’.

Martha Erika Alonso, gouverneur van de Mexicaanse staat Puebla tijdens haar inhuldiging op 14 december. Beeld REUTERS

Alonso’s man Rafael Moreno Valle was van 2011 tot 2017 gouverneur van Puebla en leidde nu de PAN in de Senaat.

Oorzaak crash nog onbekend

De oorzaak van de crash is onbekend. De piloot en copiloot van het toestel zijn waarschijnlijk ook omgekomen bij de crash, die kort na de start plaatsvond, niet ver van het vliegveld van Puebla. Waarschijnlijk was nog een vijfde inzittende aan boord, maar daarover is geen bevestiging gegeven.

Een verkiezingstribunaal keurde de verkiezing van Alonso pas deze maand goed, waardoor ze pas kort geleden werd geïnstalleerd als gouverneur. Vanwege het gespannen politieke klimaat pleiten oppositiepartijen om een onafhankelijk onderzoek naar het ongeluk.

Volgens veiligheidsminister Alfonso Durazo is er echter geen reden om te twijfelen aan een ongeluk. ,,Op dit moment is er geen bewijs dat zou kunnen leiden tot de conclusie dat de oorzaak van de crash niet gerelateerd is aan hoe de helikopter functioneerde’’, zei hij op een persconferentie.

President Lopez Obrador zei op Twitter dat zijn regering het ongeval zal onderzoeken.

En lo personal, mi más profundo pésame a los familiares del senador Rafael Moreno Valle y de su esposa, la gobernadora de Puebla Martha Érika Alonso. Como autoridad, asumo el compromiso de investigar las causas; decir la verdad sobre lo sucedido y actuar en consecuencia Andres Manuel Lopez Obrador