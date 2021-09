Mexicaans hooggerechtshof verwerpt opnieuw abortuswet

Een vrouw houdt voor het Mexicaanse hooggerechtshof een bord omhoog met de tekst ‘het is mijn lichaam, ik beslis’. Beeld Reuters

Het is de tweede overwinning in een week tijd voor voorvechters van vrouwen- en mensenrechten in het overwegend katholieke land met meer dan 127 miljoen inwoners. Dinsdag besloot het hof al unaniem dat het strafrechtelijk aanpakken van abortus ongrondwettelijk is.

Het hof oordeelt nu, wederom unaniem, dat een wet in een noordelijke deelstaat over het moment dat menselijk leven begint ongrondwettelijk is. ‘Het is niet aan een lokale wetgevende macht om de oorsprong van het menselijk leven vast te stellen, vooral niet bij gebrek aan wetenschappelijke consensus’, aldus rechter Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

De wet zorgde er volgens experts voor dat abortus gelijkgesteld werd aan kindermoord, omdat het direct na conceptie om een levend wezen zou gaan. De uitspraken van het hof maken de weg vrij voor vrouwen om een zwangerschap te beëindigen, zonder bang te hoeven zijn voor mogelijke vervolging. Volgens waarnemers kan het Mexicaanse besluit tot hervormingen leiden in Midden- en Zuid-Amerika.