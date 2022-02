MeToo op universiteiten in België: na de klachten blijft het heel lang stil

Protest op de universiteit van Utah in Salt Lake City. Beeld AFP

Het begon eind januari toen een hoogleraar archeologie van de Vrije Universiteit Brussel moest opstappen omdat hij studenten jarenlang seksueel zou hebben benaderd. ‘Hij koos altijd de jonge, veelbelovende vrouwen uit’, zegt één van hen tegen dagblad De Morgen.

De man stelde studenten ongepaste vragen over hun ondergoed of seksuele fantasieën en zou regelmatig aansturen op persoonlijke ontmoetingen. Als de man werd afgewimpeld, reageerde hij rancuneus en gaf hij ­lagere cijfers voor de mondelinge examens. ‘Ik heb je carrière gemaakt, ik kan die ook breken’, zou hij hebben gedreigd.

Niets met klachten gedaan

Een van de grootste pijnpunten in deze zaak is dat er zo lang niets met klachten is gedaan. Meer dan tien jaar geleden stapten verschillende doctoraalstudenten naar de toenmalige decaan om het gedrag van de hoogleraar aan te kaarten, maar er werd niet ingegrepen. Hij kreeg zelfs promotie. Pas eind 2021, ruim twaalf jaar na de eerste klachten, werd de man na een tuchtprocedure stilletjes de wacht aangezegd. Nadat de media er lucht van kregen, barstte een mediastorm los, maar de hoogleraar zelf heeft nergens gereageerd.

Het bleek geen incident: net als in Nederland gebeurde toen de eerste berichten over wantoestanden bij The Voice verschenen, komen er in Vlaanderen meer verhalen naar buiten ­nadat er over deze hoogleraar was ­bericht. Zo bood een assistent aan de universiteit van Gent examenvragen aan, in ruil voor seks. Deze week kwam een hoogleraar aan de KU Leuven in opspraak, nadat verschillende ex-studenten in De Standaard getuigden dat zij hun doctoraat niet afrondden omdat hun toenmalige promotor zich misdroeg. Aan de kunstacademie in Brussel is een docent op non-actief gezet wegens problemen bij zijn eerdere werkgever in Londen.

Ook in Nederlandse onderwijsinstellingen zijn de afgelopen jaren soortgelijke verhalen opgedoken: aan de Universiteit van Amsterdam werd vorig jaar actie gevoerd vanwege gebrek aan sociale veiligheid bij de faculteit Geesteswetenschappen en aan de kunstacademies en toneelscholen speelden verschillende zaken. Op dit moment onderzoekt de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen machtsmisbruik in de academische wereld. Dat rapport wordt binnenkort verwacht.

‘Er staat ontzettend veel op het spel’

Doordat wangedrag telkens weer in de publiciteit komt en de samen­leving het signaal geeft dit niet langer te tolereren, krijgen slachtoffers de moed om naar voren te treden, zegt hoogleraar arbeidsorganisatie en diversiteit Patrizia Zanoni van de universiteit van Hasselt in de krant Het Nieuwsblad. ‘Maar bij doctorandi staat ontzettend veel op het spel. Stel dat je je promotor aanklaagt en je krijgt geen gelijk: dan kan je dat doctoraat op je buik schrijven. En wie geselecteerd wordt voor een doctoraat, heeft daar al keihard voor moeten knokken.’

Nu zijn er op de universiteiten genoeg meldpunten, vertrouwenspersonen en tuchtcommissies, maar sommige slachtoffers klagen dat de aanpak ‘traumatischer was dan het grensoverschrijdende gedrag zelf’. Het begint al met de melding zelf: hoogleraar Michel Maus van de Vrije Universiteit Brussel, die ook ombudsman is voor zijn faculteit, vertelt aan de omroep VRT dat je een klacht kunt mailen naar meldpunt@vub.be. ‘Dat klinkt nogal anoniem: waar komt die klacht terecht?’

Na de melding volgt de stilte

Na de melding volgt vaak stilte. Slachtoffers van de VUB moesten tot drie keer toe alle bewijsstukken verzamelen, en de student aan de UGent moet al twee jaar lang zelf naar de voortgang vragen. In november kreeg ze te horen dat de assistent die seks wilde in ruil voor de examenvragen ‘een gepaste straf’ had gekregen, maar wat dat was, werd niet gezegd. Deze maand gaf de rector toe dat de zaak nog loopt, en er helemaal nog geen uitspraak is gedaan.

‘Nog altijd is de angst voor imagoschade groter dan de wil om klaarheid te scheppen en empathie voor de slachtoffers te tonen’, schrijft Bart Eeckhout, hoofdredacteur van De Morgen in een column. ‘Dat maakt de reactie van universiteiten, als bakens van intellectuele verlichting, niet zo heel anders dan die van Talpa-baas John de Mol. Ook hier geldt: neen, een meldpunt alleen is niet voldoende.’