Methodistenkerk besluit tot opsplitsing vanwege homohuwelijk

Als het internationale congres er in mei mee instemt, komt er een ‘traditionalistische methodistische’ kerkgemeenschap, die zich zal blijven verzetten tegen het homohuwelijk en die lhbti-geestelijken niet zal toestaan. Bij het resterende deel van de geloofsgemeenschap zijn het homohuwelijk en lhbti-geestelijken voortaan wél toegestaan, voor het eerst in de geschiedenis van de kerk.

De zestien prominente kerkleden die het plan schreven noemen het ‘het beste middel om onze verschillen op te lossen, waarbij elk deel van de kerk trouw kan blijven aan zijn theologisch begrip, terwijl de waardigheid, gelijkheid, integriteit en respect van iedereen wordt erkend’.

Daarmee onderkennen ze eigenlijk dat het thema binnen één kerk onoplosbaar bleek. Of, zoals New York Conference bisschop Thomas Bickerton tegen de United Methodist News Service zei: ‘De lijn in het zand is een kloof geworden. De impasse is zodanig dat we ons moeten realiseren dat we gewoon niet langer zo kunnen blijven.’

Het plan komt op een opvallend moment: binnenkort zouden nieuwe sancties ingaan voor geestelijken die, tegen het beleid van de kerk in, toch homohuwelijken afsluiten. Zij zouden voortaan een jaar worden geschorst zonder doorbetaling bij het afsluiten van één huwelijk en van het ambt worden uitgesloten als ze vaker ‘in de fout’ zouden gaan. In plaats daarvan hebben de leiders van de liberale en conservatieve vleugels van de kerk nu een overeenkomst getekend waarin de sancties worden uitgesteld en een stemming over de splitsing van de kerk is geregeld.

In het door velen als baanbrekend omschreven plan is 22 miljoen euro vrijgemaakt voor de nieuwe traditionalistische afsplitsing. Elke lokale kerk die onderdeel wil worden van het conservatieve kerkgenootschap moet daarover binnen afzienbare tijd stemmen. Als zij voor afsplitsing stemmen, mogen ze bezittingen meenemen, in sommige gevallen inclusief hun lokale kerkgebouwen.

Zowel in conservatieve als in liberale kringen rond de kerk is het plan vooralsnog positief ontvangen. ‘Ik heb me altijd ingezet voor eenheid. Maar naar verloop van tijd kan er geen eenheid zijn als het ten koste gaat van iemand’, zei bisschop Kenneth Carter, voorzitter van de raad van bisschoppen van de kerk.

Betrokkenen zien in de scheiding binnen de kerk veel gelijkenissen met het culturele en politieke klimaat binnen de VS, waarbij complexe problemen worden teruggebracht tot een confrontatie tussen links en rechts, tussen progressief en traditionalistisch. ‘Beide kampen houden meer van hun eigen kijk op de problemen dan van de voortzetting van de United Methodist Church’, zegt bisschop William Willimon daarover in een verklaring. ‘De bisschoppen, die niet in staat zijn om de discussie over onze verschillen verder te leiden, hebben nu besloten dat het toezicht houden op de verbrokkeling van de kerk het beste is dat ze kunnen doen.’