Met zijn overlijden is ook de beul van Che Guevara onderdeel geworden van de mythe

Mario Terán Salazar behoort sinds woensdag voorgoed tot de mythe die Ernesto ‘Che’ Guevara heet. De Boliviaanse militair die de iconische held van de Cubaanse revolutie executeerde, overleed op 80-jarige leeftijd in zijn woonplaats Santa Cruz de la Sierra in Bolivia. Of was hij toch 79? Twee officiële registraties spreken elkaar tegen. Hoe kan het ook anders, de legende van ‘El Che’ is sinds die oktoberdag in 1967 nog slechts gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Terán past er naadloos in.

Ernesto Guevara, de jonge medicus uit Argentinië die revolutionair werd, de man die op 2 januari 1959 triomferend Havana binnenreed, was zes jaar later door Fidel Castro de wereld ingestuurd om elders revoluties te ontketenen. In Afrika en Zuid-Amerika slaagde hij er niet in het Cubaanse succes te herhalen. Op het platteland van Bolivia werd zijn kleine groep guerrillastrijders achterhaald door het leger. In een vuurgevecht raakte hij gewond, werd gevangengenomen en vastgehouden in een schooltje in het plaatsje La Higuera.

‘Kalmeer je’

Hier stapte Mario Terán het laatste hoofdstuk van El Che binnen. De destijds twintiger kreeg de opdracht de Argentijn te executeren. De militair zou later over die laatste momenten van Guevara hebben verklaard: ‘Toen hij me zag, zei hij: ‘U bent gekomen om me te doden.’ (...) Ik durfde niet te schieten. Op dat moment zag ik Che groot, heel groot. Toen hij me aankeek voelde ik me duizelig.’

Che’s beroemdste laatste woorden kennen we dankzij Terán: ‘Kalmeer je. Je gaat een man vermoorden.’ De Boliviaan zette een stap achteruit, sloot zijn ogen en schoot. Een tweede salvor raakte Guevara ‘in de arm, in de schouder, in het hart.’ Volgens de Mexicaanse krant El Universal, die in 1978 de verklaring citeerde, aarzelde Terán 40 minuten en probeerde hij nog onder de opdracht uit te komen. De krant beschreef de militair als ‘1,60 meter lang, met een kleine neus, 65 kilo zwaar’.

Afgelopen week sprak de Boliviaanse radiozender Radio Compañera de generaal Gary Prado die destijds Guevara overmeesterde en hem pas weer als lijk terugzag. Volgens Prado heeft Terán nooit iets over die laatste momenten van El Che verklaard. ‘Er bestaat geen enkel geschreven rapport van onderofficier Terán.’

De beul van Guevara werd in 2014 opgespoord door de Spaanse krant El Mundo. In het interview bleef Terán herhalen dat hij een van drie soldaten was met dezelfde naam en dat hij door de pers zijn leven lang werd verward voor de daadwerkelijke beul. Hijzelf had niets met de mythe van Guevara. ‘Ik heb me nooit geïnteresseerd voor wat men zei over el Che.’ Ook zijn eigen legende bleef hij ontkennen. Terán stierf aan longfalen.