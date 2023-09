Met zijn accordeon de wereld rond, als stille kracht achter de onweerstaanbaar groovende Amsterdam Klezmer Band

Theo van Tol Beeld Thomas Huisman

De accordeonist die gold als het onverstoorbare rustpunt van de Amsterdam Klezmer Band kon ook alle registers opentrekken. Dan glorieerde Theo van Tol, bedachtzaam improviserend. Maar meestentijds was zijn spel dienend en hield hij sturend de boel bij elkaar. Tussen de muzikant en de mens Van Tol zat geen verschil, meent vriendin en accordeoncollega Ellen van Vliet: ‘Theo bleef meestal op de achtergrond, maar hij wilde er wel toe doen, en dat deed hij ook.’

Door zijn zwakke gezondheid liet Van Tol zich bij de band nogal eens vervangen door Van Vliet. De twee accordeonisten kenden elkaar door en door. Van Vliet: ‘Ik bewonderde zijn grote creativiteit; die kenmerkte de stukken die hij schreef, maar ook zijn liefhebberijen buiten de muziek: meubels maken, fotograferen. Als de band naar het buitenland was geweest, waren zijn foto’s altijd anders dan die van de anderen. Dan was het net alsof hij een andere trip had gemaakt. Theo dacht altijd verder, het was bij hem nooit doorsnee.’

Op het koppige af

Van Tol, zegt Van Vliet, was een stille kracht, ‘en dat kon je letterlijk nemen’, een bescheiden man met aanzien. Hij droeg in grote mate bij aan het eigen geluid van de Amsterdam Klezmer Band, dat verder reikt dan wat klezmer van origine is: Joodse feestmuziek uit Oost-Europa. Jazzinvloeden, en vleugjes ska en hiphop, maakten de Klezmer Band onweerstaanbaar voor festivalorganisatoren wereldwijd. Trompettist Gijs Levelt: ‘Op het koppige af was Theo dwingend qua groove, timing en tempi. Dat heeft ons veel gebracht, hij gaf power aan onze muziek.’

Van Tol en Levelt vormden, samen met cimbalist Bokkie Vink, ook het trio STriCat, dat Roemeense volksmuziek combineert met jazz. Stricat is Roemeens voor kapot, en kapot ging er altijd wel wat. Zo begaf de accordeon het eens tijdens een optreden in Amsterdam, waarop Vink doorspeelde, Van Tol zijn instrument op het podium op een tafel zette, openschroefde, repareerde, dichtschroefde en weer inviel. Probleemloos.

Levelt: ‘In STriCat kwam Theo solerend geweldig tot zijn recht. In de Klezmer Band was zijn rol meer ingetogen, alhoewel hij wel de ruimte voor een solo kreeg. En die kon heel verrassend zijn, niet opbouwend, naar een climax, maar juist afbrekend, van fortissimo naar heel klein en zacht. Dat getuigde van lef. Theo was nooit bang; omdat hij altijd zo vol voor de inhoud ging, hoefde hij nooit aan zichzelf te twijfelen.’

Dirigent

Het is frappant hoeveel Van Tol en Van Vliet in het leven en hun muziek gemeen hadden. Beiden werden geboren in Den Haag, deden het conservatorium in Rotterdam en belandden in Amsterdam. Beiden speelden een rol bij het Internationaal Danstheater en vonden elkaar ook terug bij de Klezmer Band. Ze verschillen elf jaar in leeftijd, en in Den Haag begon Van Vliet op haar 10de met accordeonspelen bij het orkest Grandioso Con Anima. Van Tol was er als prille twintiger dirigent. Van Vliet: ‘In de muziek zijn we naar elkaar toegegroeid. We speelden samen en zaten ook veel samen in de studio, en dat is best intiem.’

Zijn toenemende gezondheidsproblemen noopten Van Tol steeds vaker af te zeggen voor optredens met de Amsterdam Klezmer Band, maar in 2021, bij de viering van het 25-jarig bestaan, kon hij nog wel van de partij zijn, op het podium. Van Tol, getrouwd en vader van twee zonen, overleed op 31 juli aan de gevolgen van een herseninfarct dat hem eind 2022 had getroffen. Hij werd 69 jaar. Levelt: ‘Theo is als laatste bij de band gekomen en hij is als eerste weg. Maar daar zit wel 22 jaar tussen waarin hij heel bepalend is geweest.’