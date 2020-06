Met z'n allen de lucht in? De Kamer wil een protocol

Een man zit alleen in een vliegtuig vanwege de coronamaatregelen. Beeld Getty Images

Waarom geldt vrijwel overal de 1,5-meterregel behalve in de luchtvaart? En waarom geldt in bus en trein de regel wel en in het vliegtuig niet? Namens het Outbreak Management Team (OMT) schoof RIVM-directeur Jaap van Dissel de vraag in de afgelopen dagen door naar het kabinet: dat had het OMT hierover geen advies gevraagd en daarom heeft het OMT het niet gegeven: ‘In eerste instantie is het aan vliegtuigmaatschappijen om te laten zien dat zij dit op een veilige wijze doen.’

Minister De Jonge van Volksgezondheid op zijn beurt verwees afgelopen week naar de Europese luchtvaartorganisatie EASA. ‘Die heeft richtlijnen opgesteld op basis van de internationale gezondheidsstandaarden van de wereldgezondheidsorganisatie WHO en het Europees ziektepreventiecentrum ECDC. Vervolgens moet dat door luchtvaartmaatschappijen worden vertaald in protocollen voor de eigen firma.’

Toch neemt de Tweede Kamer daarmee geen genoegen. Een breed front van oppositiepartijen aangevuld met de regeringspartijen D66 en ChristenUnie, wil dat het kabinet en het OMT zich er alsnog mee gaan bemoeien. In de woorden van GroenLinks-leider Jesse Klaver: ‘De EASA is de branche-organisatie. Dat is een beetje alsof we aan Koninklijke Horeca Nederland vragen hoeveel mensen er in een horecazaak passen.’

Het kabinet moet daarom uiterlijk op 15 juni – als veel Europese grenzen weer open gaan en het aantal vluchten snel toeneemt – zelf met een besluit komen over de regels die in de lucht gaan gelden. Dat besluit zal vervolgens alsnog worden voorgelegd aan het RIVM om te controleren of het aan de nationale coronarichtlijnen voldoet.