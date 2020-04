Met z'n allen achter Rutte gaat niet meer vanzelf

Deelnemers aan een demonstratie tegen onder meer 5G-masten, inperking van bewegingsvrijheid en privacy en tegen de 'kapotgemaakte economie', dinsdag op het Plein. Beeld ANP - Niels Wenstedt

Goedemiddag,

Het klinkt al bijna als een echo uit vervlogen tijden: een heuse demonstratie voor de deur van de Tweede Kamer. In die Kamer komt het leven intussen slechts moeizaam op gang.

GESPREK VAN DE DAG

GESPREK VAN DE DAG

De stemming in het land

Aan de peilingen ligt het niet. Nog altijd ziet het er goed uit voor de premier. In maart boekte Mark Rutte een spectaculaire winst in vertrouwen onder de bevolking; vandaag rapporteren Ipsos en EenVandaag dat de waardering onverminderd hoog blijft. Driekwart (76 procent) van de kiezers vindt dat de premier het goed doet. Voor de coronacrisis kwam het vertrouwen in hem vaak niet boven de 40 procent uit. Zijn partij profiteert en staat volgens hetzelfde onderzoek inmiddels op 12 zetels winst sinds begin maart.

En toch zijn de pr-experts van het kabinet niet zonder zorgen. Want er was vandaag ook nog een ander onderzoek: het wordt steeds moeilijker om het land in het gareel te houden. Nu de RIVM-cijfers onverminderd gunstig ogen, maken Nederlanders zich minder zorgen over de gezondheidsrisico’s van de coronapandemie en dat uit zich in afvlakkend draagvlak voor ‘social distancing’ en Ruttes ‘intelligente lockdown’. Dat blijkt uit de Corona Impact Monitor van onderzoeksbureau Motivaction.

Het praktische gevolg: een kwart van de mensen maakt alweer niet-noodzakelijke afspraken buiten de deur. Twee op de tien vindt het prima om met vrienden af te spreken, mits je niet verkouden bent. Een maand geleden gold dat nog voor één op de tien. De onderliggende trend zet ook door: de angst voor het virus neemt af en de zorgen over de economie groeien. Steeds minder mensen geven de prioriteit aan gezondheid als zij dit afwegen tegen de economie. Met dit alles in het achterhoofd zal het kabinet met enige zorg naar Duitsland kijken, waar de kans op besmetting inmiddels weer licht is verhoogd.

Toeval of niet: vandaag was het Plein bij de Tweede Kamer opeens ook weer het toneel van een heuse demonstratie: honderd tot tweehonderd mensen kwamen samen om te protesteren tegen de inperking van de bewegingsvrijheid en de privacy en tegen de ‘kapotgemaakte’ economie. En o ja, ook nog tegen 5G-masten en vaccinaties, waardoor het folkloristische gehalte van de bijeenkomst ruimschoots in orde was.

Nog voordat de politie op last van burgemeester Remkes een einde kon maken aan de manifestatie (omdat er meer dan dertig mensen bijeen waren die bovendien geen 1,5 meter afstand hielden) braken de demonstranten uit zichzelf op.

Intussen ziet het er niet naar uit dat de opstandige geluiden snel gevolgen gaan krijgen voor het beleid. Het kabinet zal nu eerst afwachten hoe de herstart van het basisonderwijs uitpakt, per 11 mei. Voorlopig blijft het daarom bij symptoombestrijding. ‘Somber of gespannen door het coronavirus? Praat erover’, is de boodschap, die het kabinet via Instagram, Facebook, Twitter en de radio sinds vandaag verspreidt. Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid roept mensen op naar de huisarts te gaan als ze hulp nodig hebben. ‘Mensen die meer last hebben van psychische klachten, of die niet lekker in hun vel zitten in deze periode, moeten weten dat ze niet alleen zijn.’

Voel jij je door het coronavirus somber, gespannen of angstig? Dat is begrijpelijk. Het is belangrijk om erover te praten. Met elkaar, of bel een hulplijn. pic.twitter.com/vlC1ElmG4Z — Ministerie van VWS (@MinVWS) 28 april 2020

ONDERTUSSEN IN...

De Kamer

Een lege Tweede Kamer. Beeld ANP

Het zal die demonstranten op het Plein vandaag ook zijn opgevallen: het is verder nog altijd bijzonder rustig op en rond het Binnenhof. De wat bredere herstart van de Tweede Kamer, waar door enkele oppositiepartijen nu al weken op wordt aangedrongen, laat op zich wachten tot 11 mei. Met name het schrappen van het wekelijkse coronadebat in dit meireces (toch al een van de weinige debatten die er nog wél waren) wekt onder sommige Kamerleden bevreemding: wordt het juist niet tijd het kabinet wat meer tegengas te geven? ‘De meerderheid viert liever vakantie in deze grootste nationale crisis sinds WOII dan aan het werk te gaan’, aldus PVV-leider Wilders op Twitter. Waarop CU-leider Segers hem er vanuit de coalitie op wees dat dat goedkope retoriek is en dat er deze week nog wel over het onderwijsbeleid en over het noodpakket voor de cultuursector wordt gedebatteerd.

Inmiddels is daar op verzoek van SGP-leider Kees van der Staaij nog een agendapunt bij gekomen: donderdag is er een technische briefing over het voortdurende tekort aan medische beschermingsmiddelen.

Noord-Brabant

‘Je zou het haast vergeten', aldus Volkskrant-columnist Sheila Sitalsing vandaag, ‘maar in Brabant en ver daarbuiten houdt de commotie over de voorgenomen samenwerking op provinciaal niveau tussen CDA en Forum voor Democratie nog altijd aan.’

Komende donderdag moet het besluit vallen.

50Plus

Gisteren in deze brief: de poging van de provinciale voorzitters van 50Plus om het roer tijdelijk over te nemen na het vertrek van het hoofdbestuur. ‘Wanneer wij van jullie binnen 24 uur geen tegenbericht hebben ontvangen, gaan wij er van uit dat jullie loyaal aan deze oplossing zullen meewerken', dreigden zij aftredend voorzitter Geert Dales en de zijnen. Vandaag volgde het antwoord: Dales peinst er niet over. Hij wil de verkiezing van een nieuw bestuur zelf in goede banen leiden, verzoekt zijn partijgenoten hun ‘verenigingsrechtelijke quatsch’ voor zich te houden en dreigt om meerdere redenen met de gang naar de rechter.

Wordt vervolgd.

Dagkoersen is de politieke nieuwsbrief van de Volkskrant.