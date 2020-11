Met winter in aantocht neemt aantal migrantenbootjes toe: 110 verdrinkingsdoden in enkele dagen

Van de zeker 74 mensen die donderdag verdronken voor de Libische kust, konden tot nog toe 31 lichamen geborgen worden. Naar de rest van de verdronken passagiers wordt nog gezocht. Beeld EPA

In de afgelopen weken, voor het aanbreken van de winter, is het aantal migrantenbootjes fors toegenomen, zo meldt de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). In oktober alleen al zouden 780 migranten zijn aangekomen in Italië, een veelvoud daarvan haalde Europa niet omdat ze werden onderschept door de Libische kustwacht of verdronken.

Op het bootje dat donderdag in de problemen kwam, zaten 120 migranten uit vooral Sub-Sahara Afrika. Het bootje sloeg om voor de kust van Al-Khums, ten oosten van de Libische hoofdstad Tripoli. De kustwacht en lokale vissers konden slechts 47 migranten redden. Tot nog toe zijn 31 lichamen geborgen, naar de rest van de verdronken passagiers wordt nog gezocht.

Een paar uur eerder op donderdag meldde Artsen zonder Grenzen (MsF) dat zij drie vrouwen hebben behandeld die als enigen een andere scheepsramp voor de kust van Sorman, ten westen van Tripoli, hebben overleefd. Op het bootje zouden twintig migranten hebben gezeten. ‘Ze waren, gered door vissers, in shock en in doodsangst. Ze zagen hun geliefden in de golven verdwijnen en sterven voor hun ogen’, zo schreef MsF op Twitter.

Woensdag hielp de Spaanse reddingsorganisatie Open Arms een boot met honderd passagiers in nood die uit Sabratha was vertrokken. Zes mensen konden niet gered worden en verdronken. Beeld AP

Pijn en verdriet

Op woensdag hielp de Spaanse reddingsorganisatie Open Arms een andere boot met honderd passagiers in nood die uit Sabratha was vertrokken, waarbij zes mensen verdronken. Een daarvan was een zes maanden oude baby uit Guinee. Toen de baby Joseph uit zee werd gehaald leefde hij nog, maar hij stierf alsnog onder de ogen van de hulpverleners. ‘Wat een pijn en wat een verdriet’, schreef de organisatie op Twitter. ‘Ondanks de enorme toewijding van ons medische team, stierf zojuist een zes maanden oude baby.’

De reddingswerkers van Open Arms zeiden een dramatische toestand te hebben aangetroffen nadat ze waren gealarmeerd door de Europese grenswachtorganisatie Frontex. ‘De boot was praktisch geïmplodeerd en honderden mensen dreven in de zee, waaronder kinderen’, zo citeerde de Britse krant The Guardian Riccardo Gatti, de directeur van Open Arms Italië.

‘We hebben alles gedaan wat we konden’, zo zei het medische team aan boord van Open Arms tegen dezelfde Britse krant. ‘Dit alles gebeurt enkele kilometers verwijderd van een onverschillig Europa. In plaats van een gestructureerd reddingssysteem op te bouwen, verbergen ze hun hoofd in het zand en doen ze net alsof ze het kerkhof niet zien dat de Middellandse Zee is geworden.’

Volgens de IOM zijn sinds 2014 al zeker 20 duizend migranten verdronken op de route tussen Libië en Italië, waarvan 548 sinds begin dit jaar. Zo’n 11 duizend migranten werden dit jaar onderschept door de Libische kustwacht en teruggestuurd naar Libië waar ze volgens IOM het risico lopen in detentiecentra te worden mishandeld. ‘IOM blijft er bij dat Libië geen veilige plek is om migranten naartoe terug te sturen en herhaalt zijn oproep aan de international gemeenschap en de Europese Unie om snel concrete actie te nemen om een eind te maken aan deze spiraal van terugsturen en uitbuiting.’