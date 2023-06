Met Wiersma’s vertrek komt de teller op 23 bestuurders die een kabinet-Rutte verlaten

De regering-Rutte IV op het bordes van Paleis Noordeinde. Beeld ANP

Wiersma, die is opgestapt vanwege klachten over onwenselijk gedrag, is de tweede bewindspersoon die Rutte IV verlaat. In september vorig jaar diende landbouwminister Henk Staghouwer zijn ontslag in bij de koning, omdat hij zichzelf niet de juiste persoon vond om het stikstofprobleem op te lossen. Staghouwer werd opgevolgd door Piet Adema, die afgelopen week het Landbouwoverleg zag klappen.

In Rutte’s derde kabinet stapten de meeste bewindspersonen op: 7 ministers en 4 staatssecretarissen − een record. De eerste was Halbe Zijlstra vanwege zijn leugen over een bezoek aan de datsja van Poetin, de laatste Mona Keijzer na ruzie over de coronapas. De meerderheid verliet Rutte III pas toen het kabinet al demissionair was, na de val over de toeslagenaffaire in januari 2022.

Teeven-deal

In Ruttes kabinetten vertrokken er 2 bewindslieden om gezondheidsredenen, 5 vanwege een andere baan en 16 door gemaakte fouten onder hun gezag. De affaire die de meeste kabinetsleden hun baan kostte was de Teeven-deal (ook wel ‘bonnetjesaffaire’), een geheimgehouden miljoenenschikking tussen justitie en drugshandelaar Cees H. Hierover struikelden in 2015 eerst Ivo Opstelten en Fred Teeven zelf. In 2017 viel daarover ook nog Opsteltens opvolger, Ard van der Steur.

Het snelste ontslag onder Rutte staat op naam van Co Verdaas. De staatssecretaris van Economische Zaken verliet het tweede kabinet na 31 dagen, vanwege onjuiste reiskostendeclaraties in een eerdere functie.