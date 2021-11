‘Met wat hulp van mijn vader kocht ik voor een paar tientjes bitcoin. Inmiddels zit ik er voor 700 euro in’

Kai werkt aan zijn profielwerkstuk, ondertussen houdt hij de bitcoinkoers in de gaten. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

‘The crypto market is getting crazy.’ Op YouTube en andere sociale media vertellen influencers jongeren hoe ze in één dag een ton verdienden en welke cryptomunten ze moeten kopen. De boodschap: instappen is altijd een goed idee. Want of de koers staat laag, waardoor het aantrekkelijk is om te kopen, of er liggen nieuwe records op de loer.

Die boodschap slaat aan, blijkt uit onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) en de Rabobank. Ruim een kwart van de Nederlandse jongvolwassenen blijkt inmiddels cryptomunten te bezitten.

Rabobank en Nibud deden onderzoek onder ruim 1.500 mensen tussen de 18 en 30 jaar oud. Bijna eenderde van die groep belegt in traditionele vormen zoals aandelen en fondsen. Zij hebben vaak meer financieel vermogen, en zijn gemiddeld hoger opgeleid. Beleggers in cryptomunten zijn minder vaak hoogopgeleid en hebben vaker minder vermogen.

Rabobank-econoom en hoogleraar economie Wim Boonstra verklaart de populariteit van cryptomunten onder jongeren mede door het feit dat zij sowieso veel bezig zijn met technologie. ‘Ze horen dat het moeilijk is om een huis te koop, dat de rentes op spaargeld laag zijn en dat pensioenfondsen er ook niet best voor staan. Dat maakt beleggen interessant, zeker in iets nieuws als cryptovaluta. Die influencers vergelijk ik met de BN’ers die reclame maken voor de loterij. Vooral zij profiteren ervan. Het grootste deel wordt niet slapend rijk.’

Volgens een woordvoerder van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) moeten crypto-aanbieders net als banken en verzekeraars nieuwe gebruikers verplicht om legitimatie te vragen. Maar door een account te nemen op naam van hun ouders, omzeilen jongeren die plicht.

Boonstra stelt dat de AFM de risico’s van cryptomunten meer zou moeten benadrukken. ‘Daarnaast zitten er ethisch gezien duistere kanten aan crypto. Veel mensen staan er niet bij stil dat de handel het mogelijk maakt om geld wit te wassen en terrorisme te financieren. Maar het grootste gevaar is dat er geen drijvende economie achter zit. Het kan heel snel afgelopen zijn’, aldus Boonstra.

Kai Weissbach: ‘Ik zit er voor de langere termijn in; tot mijn 18de houd ik mijn geld erop’

Kai Weissbach (16) uit Oegstgeest zit in 5 havo. Hij heeft verschillende cryptomunten en onderzoekt in zijn profielwerkstuk hoe de digitale munten de maatschappij veranderen.

‘In 2016 hoorde ik van mijn vader over cryptomunten en sinds dit jaar heb ik er zelf zes. Ik wilde beleggen, want als je geld op de bank zet, wordt het door inflatie minder waard. Toen ben ik aandelen met crypto gaan vergelijken. Met crypto kun je sneller verdienen, en dat het nieuw is, maakt het leuk.

‘Ik begon met 100 euro, maar in totaal heb ik 50 procent van mijn spaargeld ingelegd. Ja, dat is aardig wat, maar in september rekende ik mijn winst uit: 92 procent. Mijn inzet heb ik dus sowieso verdubbeld.

‘Zorgen over de schommelende koers heb ik niet, want ik zit er voor de langere termijn in. Ik houd dagelijks met een app de koersen en grafieken in de gaten en geloof in de techniek. Tot mijn 18de houd ik mijn geld er sowieso op, dat heb ik afgesproken met mijn ouders.

‘Inderdaad, voor het delven van bitcoin is relatief veel energie nodig, maar daar wordt hard aan gewerkt. Voor nieuwe munten is dat al veel minder. Er zijn continu mensen bezig cryptovaluta beter te maken.

‘Voor mijn profielwerkstuk sprak ik met De Nederlandsche Bank. Ook die zijn bezig met een digitale munt. Naar mijn mening doen ze dat om crypto in bedwang te houden en ondertussen zelf ook iets te hebben. Want uiteindelijk wordt digitaal geld gemeengoed en kan ik misschien in de supermarkt iets kopen met de munten waar ik ooit mee begon.’

Sam Wilmar: ‘Als de Amerikaanse beurs opengaat, zit ik achter mijn laptopje’

Sam Wilmar: ‘Vrienden van me gaan all-in met hun spaargeld. Als het dan fout gaat, gaat het ook écht fout.' Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Sam Wilmar (17) uit Zwaanshoek zit in 5 havo. Hij heeft verschillende cryptomunten, maar geeft inmiddels de voorkeur aan aandelen.

‘Online kwam ik een filmpje tegen met de boodschap: beleg je geld in cryptovaluta, dan word je snel rijk. Dat klonk heel aantrekkelijk, want ik wil altijd het mooiste. Maar door het sleutelen aan mijn scooter hield ik niet veel geld over om met mijn vrienden te bowlen of naar een restaurantje te gaan.

‘Zonder verdere kennis wilde ik wat safemoon kopen. Dat lukte niet en dat was achteraf beter: het bleek een shitcoin te zijn. Met wat hulp van mijn vader kocht ik voor een paar tientjes bitcoin. Inmiddels heb ik voor 700 euro aan cryptomunten.

‘Door mijn eindwerkstuk over aandelen, beleggingsfondsen en cryptovaluta ontdekte ik dat het eigenlijk helemaal niet past bij mijn beleggersprofiel; ik wil niet zo veel risico nemen. Vrienden van me gaan all-in met hun spaargeld. Als het dan fout gaat, gaat het ook écht fout. Ze hebben mooie rendementen, maar er komt een moment dat zij denken: had ik maar naar Sam geluisterd. Jaloers ben ik niet, want dat ik 6 procent op een dag pak, is ook mooi.

‘Inmiddels weet ik dat aandelen beter bij mijn profiel passen. Voor het handelen daarin komt mijn kennis over cryptokoersen goed van pas. Als de Amerikaanse beurs opengaat, zit ik achter mijn laptopje en bestudeer ik grafieken. Ik trek lijnen om te voorspellen wat de markt doet en handel daarnaar. Daar ben ik dagelijks een paar uur aan kwijt.’