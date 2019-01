Met wat boerenslimheid en de Tiroler muziekkapel wordt de eerste marathon op natuurijs een feestje

Noordlaren vist achter het net

Nachtenlang werkte de ijsvereniging in het Groningse Noordlaren door in de hoop de eerste marathon op natuurijs te mogen organiseren, maar het mocht niet baten. Voorzitter Jan Geert Veldman van de ijsvereniging in Noordlaren zat in de nacht van zondag op maandag nog op zijn trekker van het Duitse merk Claas om laagje na laagje water op de ijsbaan te sproeien. Keertje linksom, keertje rechtsom, iets meer water aan de binnenkant en een gangetje van een kilometer of 4 per uur. Toen dook-ie even zijn bed in - om in slaap te vallen met de hoop de eerste marathon op natuurijs van dit jaar binnen te halen.

Toen Veldman een paar uur later wakker werd, wist hij al snel dat het er niet in zat. Hij is al 25 jaar voorzitter van de lokale ijsclub; ervaring genoeg. De voorspellingen waren maandag heel vroeg al niet best en de temperatuur ging langzaam omhoog. ‘Toen hebben we zelf maar besloten dat we niet meededen.’ En zo ging de eerste marathon naar Haaksbergen in Twente.

Veldman is nu ook maar gestopt met op de thermometer te koekeloeren, waar hij donderdag mee begonnen was toen het voor het eerst een beetje serieus koud werd. ‘Nu maak ik me niet druk meer.’ Bovendien: alsof hij er wat aan kan doen. ‘Het is puur mazzel. In Haaksbergen was het twee nachten min 9, hier min 7.’

Nu is de baan lekker open voor het publiek, een mannetje of 400, dat overal vandaan komt. Ook mooi, zegt Veldman. En het levert ‘goed geld’ op, dat de vereniging prima kan gebruiken. Hij is net klaar met de koeien voeren en gaat zo maar weer eens bij de baan kijken. Ze hebben de juiste beslissing genomen, weet hij. ‘De temperatuur was vanmiddag echt niet goed. Het ijs zal wel zacht aan het worden zijn.’