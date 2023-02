Met vernuftig spel ontmantelde Sunak geruisloos Johnsons Brexitbom: Noord-Ierland is geen issue meer

Ursula von der Leyen en Rishi Sunak maandag in Windsor. Beeld Getty

Get Brexit Done. Onder dit veelbelovende motto won Boris Johnson eind 2019 de Britse verkiezingen. Maar ondanks het tijdig verlaten van de Europese Unie en het snel in elkaar timmeren van een vrijhandelsakkoord bleek Brexit allerminst voltooid te zijn. Daar was een premier voor nodig die dossiers niet schuwt, geen knuppels in Brusselse hoenderhokken gooit, het landsbelang boven persoonlijke ambities stelt, verstand heeft van economie en gezegend is met een flinke dosis pragmatiek. Zo’n leider bleek Rishi Sunak te zijn.

Toen de 42-jarige nemesis van Johnson eind vorig jaar zijn intrek nam in 10 Downing Street wist hij dat er een heikel probleem opgelost moest worden waar zijn voorgangers zich op hadden stuk gebeten: Noord-Ierland. Het zogeheten Noord-Ierse Protocol werkte niet naar behoren en was aan herziening toe. Daar waren Brussel en Londen het inmiddels over eens, maar de onderhandelingen verliepen zeer stroef, temeer omdat Johnson en zijn opvolger Liz Truss er een zwaard van Damokles boven hadden gehangen.

Johnsons bom

Kort voordat hij ten val kwam, diende Johnson de zogeheten Northern-Ireland Protocol Bill in, een wetsvoorstel dat de Britten het recht gaf om de gemaakte afspraken uit vermeend landsbelang te negeren. Het zou een bom onder het akkoord zijn, mogelijk leidend tot repercussies van de EU en een zaak bij het door de brexiteers zo verfoeide Europese Hof van Justitie. Voor Sunak was confrontatie niet de juiste route, al was het maar omdat het Britse Hogerhuis het controversiële wetsvoorstel toch om zeep zou helpen.

Als een technocraat besloot hij het hoofdpijndossier op een pragmatische wijze te bekijken. Beide partijen immers zouden baat hebben bij praktische oplossingen. Voor de pro-Britse unionisten en hun vrienden van de European Research Group, de Brexit-fundamentalisten in Sunaks partij, gaat het echter om soevereiniteit, om de vraag wie uiteindelijk de baas is in Noord-Ierland. Wat de Europese Commissie betreft is dat het Europese Hof van Justitie. De handelsgrens tussen Ierland en Noord-Ierland is na Brexit immers in de Ierse Zee gelegd, tussen Noord-Ierland en Groot-Brittannië.

Speelruimte

Sunak speelde het slim. Om de brexiteers te vriend te houden, stelde hij een brexiteer aan als minister van Noord-Ierse zaken, Chris Heaton-Harris, om vervolgens zonder veel bombarie te werk te gaan. De ongekozen Britse premier besefte dat hij voldoende speelruimte heeft. In het Lagerhuis beschikken de Conservatieven nog steeds over een gezonde meerderheid en na het traumatische premierschap van Truss zaten weinig Conservatieven, met een oog op de dramatische opiniepeilingen, te wachten op weer een interne crisis.

Een vrachtwagen bij Larne Port, de grens met Noord-Ierland. Beeld AP

Vanaf de zijlijn probeerde Johnson zijn erfenis te verdedigen. Zo riep hij Sunak op om af te blijven van zijn wetsvoorstel, omdat dit een prima stok achter de deur zou zijn. Op de Britse televisie schoot oud-minister van Financiën George Osborne de huidige premier te hulp. Hij beweerde dat Johnson maar in één ding geïnteresseerd is: opnieuw premier worden en daar zou de Noord-Ierse kwestie slechts een instrument voor zijn. Sunak besloot Johnson en diens aanhangers binnen de fractie simpelweg te negeren.

Iets soortgelijks deed hij met de Democratic Unionist Party, de Noord-Ierse partij die af wil van het protocol. Sunak sprak met de leiders, maar hield altijd in het achterhoofd dat de DUP ook politieke redenen heeft om tegen te zijn. De DUP wil eigenlijk niet de macht delen met Sinn Fein, de pro-Ierse partij die nu voor het eerst de grootste is, en gebruikte het protocol als excuus om de politieke impasse in Belfast, die nu al jaren duurt, voort te laten bestaan. Maar Sunak weigerde zich te laten gijzelen door de Oranjemannen.

Paardrijden

De beste manier om te winnen was een akkoord te sluiten dat niet kon worden geweigerd. Daarbij deed Sunak wat hij kon. Hij schiep een goede band met EU-baas Ursula von der Leyen, die net als hij op Stanford University heeft gestudeerd. Volgens The Sunday Times hebben de twee een prima verstandhouding, temeer omdat de Duitse een hobby deelt met Sunaks kinderen: paardrijden. Tevens besloot hij koning Charles te betrekken bij het sluiten van het akkoord. Dat deed hij met oog op de uiterst koningsgezinde unionisten in Noord-Ierland.

Hij lijkt een historisch succes te hebben geboekt. Er ligt nu een deal waar Johnson meteen voor getekend zou hebben, al zal hij dat niet snel toegeven. Zijn rol is (voorlopig) uitgespeeld. Top-brexiteer Steve Baker, tegenwoordig een staatssecretaris op Noord-Ierse Zaken, reageerde enthousiast. ‘Ik kan alleen dit zeggen: de premier staat op het punt om een echt fantastisch resultaat te boeken voor alle betrokkenen.’ De DUP rekt nog even tijd, maar dat lijkt vooral te gaan om uitstel van het onvermijdelijke.